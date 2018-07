Temptation Island Vip | Chi svela i nomi del cast C' è anche i figlio di Walter Zenga

Temptation Island Vip : svelato il cast ufficiale. L’indiscrezione tra conferme e novità : In TV stiamo ancora vedendo la versione nip del reality dei sentimenti e delle tentazioni, alla cui conduzione vede lo straordinario Filippo Bisciglia, ma ben presto vedremo l’altrettanto bravissima Simona Ventura al timone di Temptation Island Vip, alla sua prima edizione. Temptation Island Vip, il cast ufficiale: L’indiscrezione Gabrile Parpiglia, giornalista e autore tv, anticipa sui social quello che leggeremo su Chi, in uscita domani 1 ...

Temptation Island - Giada e Francesco : l’amore talvolta trionfa (ma solo in tv) : Temptation Island: tra corna, scenate, cadute di stile e mortificazioni femminili a iosa, ci sono piccole eccezioni in cui l’amore sembra trionfare. Come nel caso di Ida e Riccardo, neo-coppia fresca di Uomini&Donne, trono over, che proprio nel reality isolano aveva subito messo alla prova la propria stabilità. E che almeno apparentemente, tra un traballamento e l’altro, aveva retto. O come in quello di Giada e Francesco, reduci ...