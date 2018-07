Temptation Island Vip | Alfonso Signorini rovina la sorpresa di Simona Ventura | chi c' è

Temptation Island Vip : svelato il cast ufficiale. L’indiscrezione tra conferme e novità : In TV stiamo ancora vedendo la versione nip del reality dei sentimenti e delle tentazioni, alla cui conduzione vede lo straordinario Filippo Bisciglia, ma ben presto vedremo l’altrettanto bravissima Simona Ventura al timone di Temptation Island Vip, alla sua prima edizione. Temptation Island Vip, il cast ufficiale: L’indiscrezione Gabrile Parpiglia, giornalista e autore tv, anticipa sui social quello che leggeremo su Chi, in uscita domani 1 ...

Temptation Island - Gianpaolo parla dopo la puntata : “Non insultate nessuno” : Temptation Island: le parole di Gianpaolo dopo la puntata e la gaffe di Martina Anche il giorno dopo la puntata di Temptation Island sul web si continua ad ironizzare riguardo ad alcune frasi dette all’interno del programma. Fra le tante c’è la gaffe di Martina durante il falò di confronto anticipato con il fidanzato Gianpaolo. […] L'articolo Temptation Island, Gianpaolo parla dopo la puntata: “Non insultate ...

Temptation Island 2018 : le reazioni sui social di alcuni volti noti dopo la quarta puntata del reality : Martina e Micheal al centro delle polemiche, Luigi Mastroianni difende Gianpaolo e lancia una frecciata a Sara Affi Fella.

MARTINA E GIANPAOLO SI SONO LASCIATI?/ "Vi giuro che non ricordavo nemmeno..." (Temptation Island 2018) : MARTINA Sebastiani e GIANPAOLO Quarta alle prese con il falò di confronto: un lapsus mette nei guai la fidanzata e lui se ne va arrabbiato... (Temptation Island)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Temptation Island - Giada e Francesco : l’amore talvolta trionfa (ma solo in tv) : Temptation Island: tra corna, scenate, cadute di stile e mortificazioni femminili a iosa, ci sono piccole eccezioni in cui l’amore sembra trionfare. Come nel caso di Ida e Riccardo, neo-coppia fresca di Uomini&Donne, trono over, che proprio nel reality isolano aveva subito messo alla prova la propria stabilità. E che almeno apparentemente, tra un traballamento e l’altro, aveva retto. O come in quello di Giada e Francesco, reduci ...

Temptation Island - nuovo record di ascolti : e la concorrenza piange... : Quarta vittoria consecutiva per ' Temptation Island ' che si si aggiudica il prime time con 3.738.000 spettatori e il 22.39% di share, 26.08% di share sul target commerciale,. Su Rai1 la settima ...

Temptation Island - Martina Sebastiani replica a chi la critica : “Anche meno” : Martina Sebastiani di Temptation Island nella bufera: lo sfogo La puntata di ieri sera di Temptation Island 5 è stata pregna di colpi di scena, che hanno lasciato i tanti telespettatori davvero senza parole. Cosa è successo stavolta? Ad aver fatto molto parlare è stata la coppia composta da Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. I due sono arrivati al confronto finale. Un confronto tiratissimo e molto duro. Durante questa discussione decisamente ...

Ascolti tv - Temptation Island non ha rivali e si porta a casa la serata : Vince la sfida degli Ascolti di prima serata la quarta puntata di Temptation Island 5 su Canale 5 con 3 milioni 738 mila spettatori e il 22.38% di share. Su Rai1 la puntata della fiction Tutto può succedere ha ottenuto 2 milioni 659 mila spettatori (13.92%). Su Rai3 lo speciale su Anna Marchesini “Parlo da sola” è stato visto da 1 milione 458 mila spettatori (7.52%), risultando il terzo programma più visto della serata. Ascolti tv, ...

Gianpaolo di Temptation Island si sfoga dopo la puntata di ieri : Temptation Island 2018: lo sfogo di Gianpaolo Quarta sui social ieri sera è andata in onda la penultima puntata della quinta edizione di Temptation Island. E a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata senza ombra di dubbio la coppia composta da Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani. Il motivo? Il primo ha dimostrato di avere un certo interesse nei confronti di più tentatrici mentre Martina ha baciato il tentatore Andrew. Un bacio, ...

Temptation Island - terrificante gaffe di Martina davanti al fidanzato : scopre di avere le corna in diretta : Una gaffe imbarazzante. L'ha pronunciata Martina a Temptation Island su Canale 5. Durante il falò anticipato, la ragazza ha chiamato il fidanzato Gianpaolo con il nome del tentatore Andrea , Andrew, , ...

Luigi Mastroianni lancia una frecciatina a Sara Affi Fella dopo Temptation Island : Luigi Mastroianni e la frecciatina a Sara Affi Fella dopo la fine di Uomini e Donne la storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella non è andata proprio nel migliore dei modi. I due si sono lasciati e nemmeno nel migliore dei modi. O meglio, si rispettano, tuttavia non si sentono più. L’ultima […] L'articolo Luigi Mastroianni lancia una frecciatina a Sara Affi Fella dopo Temptation Island proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island 2018 - Lara mette alla prova Micheal e lo incastra : "Questa partita a scacchi l’ha persa" : Lara, scioccata per le dichiarazioni del ragazzo, richiede il falò di confronto immediato ma lui rifiuta.

'Temptation Island' imbattibile : il reality di Canale 5 sbaraglia la Rai : La quarta puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia si conferma un asso nella manica nella stagione televisiva...

Temptation Island - Lara e Michael : le parole choc di De Giorgio : Temptation Island 2018 sta giungendo a conclusione, ma il docu-reality non smette di regalare colpi di scena: Lara ha chiesto alla produzione di riprendere di nascosto il suo fidanzato Michael per vedere fino a dove vuole spingersi il ragazzo. Le dichiarazioni di De Giorgio hanno lasciato a bocca aperta la Zorzetto, la quale ha avuto la triste conferma che Michael sta fingendo davanti alle telecamere per far passare lei da 'sbagliata', ...