Temptation Island | l' ultima puntata trasmessa prima | Gianpaolo perde le staffe - Spoiler

Temptation Island 2018 verso il tradimento di Martina e lo scontro tra Rafaela e Andrea - e Lara? : Un'altra serata all'insegna del trash e delle risate è andata in onda ieri sera su Canale 5 grazie a Temptation Island 2018. Questa sicuramente è l'edizione meglio riuscita e non solo alla luce degli ascolti, sempre ottimi e ben al di sopra del 20% di share nonostante "l'età", e tutto grazie ai protagonisti. A parte Giada e Francesco, usciti mestamente ieri senza creare emozioni e senza nemmeno un bacio come si deve (almeno non dopo quasi 20 ...

“È troppo!”. Temptation Island : il pubblico contro la single Teresa : Anche durante la penultima puntata di Temptation Island Filippo Bisciglia non aveva alcun video da mostrare ad Andrea. Che è rimasto ancora una volta un po’ deluso, perché curioso di vedere come si sta comportando la sua Raffaela al villaggio. Non può dire lo stesso la fidanzata, Raffaela appunto, che praticamente a ogni falò rimane di sasso di fronte al feeling di lui con la tentatrice Teresa. Un rapporto strettissimo, intimo, che ...

Anticipazioni Temptation Island 5^ puntata : Lara vuole lasciare il compagno : Cresce l'attesa per la messa in onda della quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018, il fortunato reality show delle tentazioni che chiuderà i battenti il prossimo mercoledì 1° agosto. Eccezionalmente per questa settimana, infatti, la trasmissione raddoppia il suo appuntamento su Canale 5 e oltre alla puntata di ieri sarà trasmesso anche mercoledì sera in prime time. Al centro dell'ultima puntata ci saranno i confronti finali tra le ...

Temptation Island al capolinea - Gianpaolo abbandona Martina. Michael denigra Lara : Fuoco e amore. Nove anni insieme e adesso si ritrovano davanti ad un falò, quello di Temptation Island, a far passare ai raggi X tutti i problemi di coppia. Giada e Francesco parlano guardandosi negli ...

Temptation Island - Lara avrebbe tradito Michael con il tentatore : Ennesimo colpo di scena nel corso nella quarta puntata di Temptation Island in onda questa sera in prime time su Canale 5. Tra le protagoniste inaspettate della serata c'è stata Lara, fidanzata da diversi anni con Michael. La loro storia d'amore sta affrontando un periodo di crisi e questa settimana è stata proprio Lara a lasciarsi andare a dei comportamenti decisamente libertini con il single Giuseppe tanto da appartarsi per 50 minuti nella ...

“L’ha detto!”. Temptation Island : Martina se lo fa sfuggire e Gianpaolo perde la testa : Temptation Island 2018, meno una. Manca solo una puntata, quella che sarà decisiva per le coppie rimaste in gioco, di questa edizione del docu-reality estivo di Canale 5 che a settembre vedrà in gara i vip con la conduzione di Simona Ventura. Sono stati diversi quest’anno i falò anticipati, i confronti tra fidanzati richiesti alla produzione prima dello scadere dei 21 giorni previsti, quindi, nell’ordine, abbiamo già visto ...

Temptation Island - Martina bacia Andrew e chiede il falò. Gianpaolo : 'Ha cancellato con uno sguardo i nostri 5 anni insieme' : La differenza d'età fra Gianpaolo e Martina si fa sempre priù evidente. Martina, in particolare a Temptation Island ha trovato in Andrew una persona speciale. Tra loro l'intesa è fortissima. Anche ...

MICHAEL E LARA SI SONO LASCIATI?/ Lui rifiuta il falò di confronto : "Sono nato furbo" (Temptation Island) : LARA Rosie Zorzetto è determinata a incastrare MICHAEL De Giorgio, ripreso durante un colloquio con la single Rita alla quale confessa il suo piano. (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:10:00 GMT)

«Temptation Island» 2018 : la «Modalità Lara» e il bacio di Martina e Andrew : Come direbbe Filippo Bisciglia «prosegue il viaggio nei sentimenti» e quindi eccoci alla quarta puntata di Temptation Island. Il punto di partenza è in medias res: ci troviamo al falò di confronto tra Giada e Francesco. O forse, più che di confronto, dovremmo parlare del monologo di Francesco. Perché il giovane è un fiume in piena: ferito nella sua virilità («Chi porta i pantaloni a casa nostra?») non permette alla fidanzata di replicare e le ...

Temptation Island. Anticipazioni Ultima Puntata! : Temptation Island è giunto al termine. Ecco cosa accadrà nella quinta ed Ultima puntata del reality show estivo. Anticipazioni Temptation Island 2018!-- Protagonisti di buona parte dell’Ultima puntata saranno sicuramente Lara e Michael. Il ragazzo durante la penUltima puntata, ha rifiutato il confronto immediato voluto fortemente dalla sua fidanzata, per proseguire il suo weekend da sogno in compagnia dell’avvenente tentatrice: Rita. Vi ...

«Temptation Island» 2018 : la «Modalità Lara» e la figuraccia di Michael : Come direbbe Filippo Bisciglia «prosegue il viaggio nei sentimenti» e anche ieri sera ci ha regalato una puntata dai toni accesi e dai risvolti inaspettati. Il punto di partenza è in medias res: ci troviamo al falò di confronto tra Giada e Francesco. O forse, più che di confronto, dovremmo parlare del monologo di Francesco. Perché il giovane è un fiume in piena: ferito nella sua virilità («Chi porta i pantaloni a casa nostra?») non permette alla ...

Temptation Island - penultima puntata : Lara ha l’ormone impazzito! Martina bacia Andrea! : La penultima puntata di Temptation Island è stata davvero piena di emozionanti colpi di scena. Giada e Francesco dopo un duro confronto, decidono di uscire felicemente insieme. Lara sentitasi offesa dalle parole di Michael, inizia a comportarsi nel villaggio sardo, come una single. Rafaella è sempre più delusa dal suo fidanzato. Martina si prende una cotta per Andrea e lo bacia! Temptation Island: il durissimo confronto tra Giada e ...

Temptation Island - Michael cade nella trappola di Lara e confessa : «Mi fa comodo perchè mi guarda i cani - io sono furbo» : Lara pensa che Michael sia frenato dalle telecamere e chiede alla produzione di Temptation Island di poterlo osservare senza che lui ne sia consapevole. Poi va nel pinnetto ad osservarlo. Temptation ...

Temptation Island - Martina bacia Andrew e chiede il falò. Gianpaolo : «Ha cancellato con uno sguardo i nostri 5 anni insieme» : La differenza d'età fra Gianpaolo e Martina si fa sempre priù evidente. Martina, in particolare a Temptation Island ha trovato in Andrew una persona speciale. Tra loro l'intesa è fortissima. Anche ...