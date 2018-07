Temptation Island | Giada e Francesco | l’amore talvolta trionfa ma solo in tv

dilei

: Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - RudyZerbi : Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - simone_paciello : Ha visto più corna il cameraman di Temptation Island che Bambi. ?? #Temptationisland - simone_paciello : Fanno più massaggi a Temptation Island che nel centro estetico. #temptationisland -

(Di martedì 31 luglio 2018): tra corna, scenate, cadute di stile e mortificazioni femminili a iosa, ci sono piccole eccezioni in cui l’amore sembrare. Come nel caso di Ida e Riccardo, neo-coppia fresca di Uomini&Donne, trono over, che proprio nel reality isolano aveva subito messo alla prova la propria stabilità. E che almeno apparentemente, tra un traballamento e l’altro, aveva retto. O come in quello di, reduci invece da 9 anni di relazione e in un momento di “stanchezza” della coppia. Ma che alla fine, nonostante le tentazioni, nella quarta e penultima puntata del reality, durante il falò di confronto, si era ritrovata. “Mi sei mancato, ma ho capito di essere forte perché c’eri tu. Voglio renderti felice. Non voglio buttare via la nostra storia”, le parole dial falò. E alla domanda di rito di Filippo Bisciglia, il ...