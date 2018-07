Temptation Island anticipazioni | MARTINA | GIANPAOLO e il falò interrotto

Temptation Island - Micheal su Lara : “E’ passata per un put***”. Martina chiama il suo fidanzato col nome del tentatore : è caos : Ancora colpi di scena, coppie scoppiate e ritorni inaspettati in quel di Temptation Island. Tipo quello di Francesco e Giada. La coppia dopo una crisi nera che prospettava la fine della loro storia si è riappacificata: e chi l’avrebbe mai detto. “Mi hai reso una persona insicura. Sono diventato un materialista di m**da grazie a te. Ho rinnegato me stesso per stare con te. Io non ti ho mai mancato di rispetto. Sono arrivato alla ...

Temptation Island 2018/ La vendetta di Lara per Michael è servita - Martina tentenna al falò con Gianpaolo? : La quarta puntata di Temptation Island regala scintille continue tra Lara e Michael, Martina bacia Andrew e tradisce Gianpaolo. Lieto fine per Giada e Francesco. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island ultima puntata : chi si lascerà : Temptation Island Anticipazioni: cosa succederà mercoledì 1 agosto L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda mercoledì prossimo, 1 agosto su Canale5. Filippo Bisciglia tornerà protagonista nel prime time dell’ammiraglia Mediaset pronto a chiudere il cerchio sulla sesta edizione del reality estivo. Dopo aver visto trionfare l’amore per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Valentina e Oronzo, Giada e Francesco, ...

«Temptation Island» 2018 : la «Modalità Lara» e il bacio di Martina e Andrew : Come direbbe Filippo Bisciglia «prosegue il viaggio nei sentimenti» e quindi eccoci alla quarta puntata di Temptation Island. Il punto di partenza è in medias res: ci troviamo al falò di confronto tra Giada e Francesco. O forse, più che di confronto, dovremmo parlare del monologo di Francesco. Perché il giovane è un fiume in piena: ferito nella sua virilità («Chi porta i pantaloni a casa nostra?») non permette alla fidanzata di replicare e le ...

Temptation Island 2018 - lo speciale : in onda una puntata in più. Ecco quando : Temptation Island 2018 non finisce mercoledì 1 agosto 2018 con la Finale ma ci sarà una puntata in più! Tutti gli addict di questo reality che hanno atteso con ansia la messa in onda, e che in effetti dopo poche puntate sono già in crisi di astinenza, saranno accontentati con una puntata in più! Ovviamente gli ascolti che hanno premiato la trasmissione condotta dal bravissimo Filippo Bisciglia hanno fatto decidere i vertici Mediaset e da qui la ...

Ascolti TV | Lunedì 30 luglio 2018. Temptation Island 22.4% - Tutto Può Succedere 13.9%. Parlo da Sola 7.5% : Micheal di Temptation Island Su Rai1 la fiction in prima visione Tutto Può Succedere ha conquistato 2.659.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 3.738.000 spettatori pari al 22.4% di share (presentazione di 5 minuti: 2.771.000 – 13.9%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.028.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 R.I.P.D. – ...

Temptation Island 2018 : Lara incastra il fidanzato ma finisce male. Martina e Giampaolo ai ferri corti : Anche la quarta puntata di Temptation Island 2018 si è conclusa e i colpi di scena sono stati parecchi: Lara incastra Michael ma come abbiamo visto il “gioco” le si ritorce contro e finisce male. La donna scopre delle verità che non si aspettava, o forse sì… e queste mettono ancora più in crisi il rapporto. Andiamo a sviscerare con dovizia di particolari cosa è successo ieri sera, anche con dei contributi Video. Temptation Island 2018: Michael ...

Temptation Island 2018 verso il tradimento di Martina e lo scontro tra Rafaela e Andrea - e Lara? : Un'altra serata all'insegna del trash e delle risate è andata in onda ieri sera su Canale 5 grazie a Temptation Island 2018. Questa sicuramente è l'edizione meglio riuscita e non solo alla luce degli ascolti, sempre ottimi e ben al di sopra del 20% di share nonostante "l'età", e tutto grazie ai protagonisti. A parte Giada e Francesco, usciti mestamente ieri senza creare emozioni e senza nemmeno un bacio come si deve (almeno non dopo quasi 20 ...

