Temptation Island 5 quarta puntata 30 luglio 2018 ...

Programmi TV di stasera - martedì 31 luglio 2018. Su La5 la replica di Temptation Island : Filippo Bisciglia Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×7 – Un altro me: Shaun incontra Liam, un paziente autistico in cura al San Jose St. Bonaventure Hospital. Dovendo affrontare i pregiudizi dei genitori del giovane, il dottor Melendez lo difende per la prima volta e riconosce le sue eccezionali capacità. Sulla direttiva del dott. Glassman, Claire continua le sue sessioni di terapia per frenare il suo senso di colpa per la ...