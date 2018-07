Temptation Island 2018 | Martina Sebastiani dimentica il nome del suo fidanzato video

blogo

: Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - RudyZerbi : Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - simone_paciello : Ha visto più corna il cameraman di Temptation Island che Bambi. ?? #Temptationisland - simone_paciello : Fanno più massaggi a Temptation Island che nel centro estetico. #temptationisland -

(Di martedì 31 luglio 2018) Perè stata un'accesa puntata quella andata in onda ieri sera su Canale 5, non solo per i vari falò di confronto urgenti richiesti, come quello tra Francesco e Giada chiuso con il lieto fine o quello negato a Lara Rosie Zorzetto dal suo compagno Micheal de Giorgio con cui dovrà fare obbligatoriamente i conti domani nell'ultima puntata, ma soprattutto per il un falò molto atteso:e Gianpaolo Quarta.La ragazza ha trovato nel tentatore single Andrew un'intesa ed un'amicizia molto particolare che si è costruita in queste settimane di permanenza nel villaggio delle fidanzate. Un legame che però si è tramutato in qualcosa di più, la passione tra i due ha preso il sopravvento, esi è lasciata baciare dal single.prosegui la letturaildel suo) pubblicato su Gossipblog.it 31 ...