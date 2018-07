Temptation Island 2018 | le reazioni sui social di alcuni volti noti dopo la quarta

MARTINA E GIANPAOLO SI SONO LASCIATI?/ "Vi giuro che non ricordavo nemmeno..." (Temptation Island 2018) : MARTINA Sebastiani e GIANPAOLO Quarta alle prese con il falò di confronto: un lapsus mette nei guai la fidanzata e lui se ne va arrabbiato... (Temptation Island)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Temptation Island - Giada e Francesco : l’amore talvolta trionfa (ma solo in tv) : Temptation Island: tra corna, scenate, cadute di stile e mortificazioni femminili a iosa, ci sono piccole eccezioni in cui l’amore sembra trionfare. Come nel caso di Ida e Riccardo, neo-coppia fresca di Uomini&Donne, trono over, che proprio nel reality isolano aveva subito messo alla prova la propria stabilità. E che almeno apparentemente, tra un traballamento e l’altro, aveva retto. O come in quello di Giada e Francesco, reduci ...

Temptation Island - nuovo record di ascolti : e la concorrenza piange... : Quarta vittoria consecutiva per ' Temptation Island ' che si si aggiudica il prime time con 3.738.000 spettatori e il 22.39% di share, 26.08% di share sul target commerciale,. Su Rai1 la settima ...

Temptation Island - Martina Sebastiani replica a chi la critica : “Anche meno” : Martina Sebastiani di Temptation Island nella bufera: lo sfogo La puntata di ieri sera di Temptation Island 5 è stata pregna di colpi di scena, che hanno lasciato i tanti telespettatori davvero senza parole. Cosa è successo stavolta? Ad aver fatto molto parlare è stata la coppia composta da Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. I due sono arrivati al confronto finale. Un confronto tiratissimo e molto duro. Durante questa discussione decisamente ...

Ascolti tv - Temptation Island non ha rivali e si porta a casa la serata : Vince la sfida degli Ascolti di prima serata la quarta puntata di Temptation Island 5 su Canale 5 con 3 milioni 738 mila spettatori e il 22.38% di share. Su Rai1 la puntata della fiction Tutto può succedere ha ottenuto 2 milioni 659 mila spettatori (13.92%). Su Rai3 lo speciale su Anna Marchesini “Parlo da sola” è stato visto da 1 milione 458 mila spettatori (7.52%), risultando il terzo programma più visto della serata. Ascolti tv, ...

Gianpaolo di Temptation Island si sfoga dopo la puntata di ieri : Temptation Island 2018: lo sfogo di Gianpaolo Quarta sui social ieri sera è andata in onda la penultima puntata della quinta edizione di Temptation Island. E a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata senza ombra di dubbio la coppia composta da Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani. Il motivo? Il primo ha dimostrato di avere un certo interesse nei confronti di più tentatrici mentre Martina ha baciato il tentatore Andrew. Un bacio, ...

Temptation Island - terrificante gaffe di Martina davanti al fidanzato : scopre di avere le corna in diretta : Una gaffe imbarazzante. L'ha pronunciata Martina a Temptation Island su Canale 5. Durante il falò anticipato, la ragazza ha chiamato il fidanzato Gianpaolo con il nome del tentatore Andrea , Andrew, , ...

Luigi Mastroianni lancia una frecciatina a Sara Affi Fella dopo Temptation Island : Luigi Mastroianni e la frecciatina a Sara Affi Fella dopo la fine di Uomini e Donne la storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella non è andata proprio nel migliore dei modi. I due si sono lasciati e nemmeno nel migliore dei modi. O meglio, si rispettano, tuttavia non si sentono più. L’ultima […] L'articolo Luigi Mastroianni lancia una frecciatina a Sara Affi Fella dopo Temptation Island proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island 2018 - Lara mette alla prova Micheal e lo incastra : "Questa partita a scacchi l’ha persa" : Lara, scioccata per le dichiarazioni del ragazzo, richiede il falò di confronto immediato ma lui rifiuta.

'Temptation Island' imbattibile : il reality di Canale 5 sbaraglia la Rai : La quarta puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia si conferma un asso nella manica nella stagione televisiva...

Temptation Island - Lara e Michael : le parole choc di De Giorgio : Temptation Island 2018 sta giungendo a conclusione, ma il docu-reality non smette di regalare colpi di scena: Lara ha chiesto alla produzione di riprendere di nascosto il suo fidanzato Michael per vedere fino a dove vuole spingersi il ragazzo. Le dichiarazioni di De Giorgio hanno lasciato a bocca aperta la Zorzetto, la quale ha avuto la triste conferma che Michael sta fingendo davanti alle telecamere per far passare lei da 'sbagliata', ...

Temptation Island anticipazioni : MARTINA - GIANPAOLO e il falò interrotto : Nella penultima puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 lunedì 30 luglio, si è arrivati alla resa dei conti definitiva tra MARTINA Sebastiani e GIANPAOLO Quarta; la donna infatti, durante il suo “weekend da sogno”, non ha saputo sopprimere l’attrazione sentita per il tentatore Andrea “Andrew” Dal Corso e ha condiviso con lui un bacio appassionato! MARTINA, a seguito di questo momento, ha dunque chiesto il ...

Temptation Island - Micheal su Lara : “E’ passata per un put***”. Martina chiama il suo fidanzato col nome del tentatore : è caos : Ancora colpi di scena, coppie scoppiate e ritorni inaspettati in quel di Temptation Island. Tipo quello di Francesco e Giada. La coppia dopo una crisi nera che prospettava la fine della loro storia si è riappacificata: e chi l’avrebbe mai detto. “Mi hai reso una persona insicura. Sono diventato un materialista di m**da grazie a te. Ho rinnegato me stesso per stare con te. Io non ti ho mai mancato di rispetto. Sono arrivato alla ...

