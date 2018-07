Temptation Island 2018 | anticipazioni FINALE di mercoledì 1 agosto

Temptation Island Vip / Coppie : Nilufar e Giordano - Sossio e Ursula e il figlio di Walter Zenga nel cast : Temptation Island Vip 2018, anticipazioni e Coppie. Il settimanale Chi svela che Nilufar e Giordano e il figlio di Walter Zenga, Andrea, saranno nel cast(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Raffaela Giudice : "Vado fiera del mio dialetto!" (foto) : Anche per Raffaela Giudice e Andrea Celentano domani sarà tempo di tirare le somme in questa esperienza di Temptation Island. La coppia dopo la settimane passate nei rispettivi villaggi, portano a termine il loro percorso non senza difficoltà, ultima in ordine di tempo è quella che riguarda il personal trainer che anche nella quarta puntata andata in onda ieri, ha mostrato particolare interesse e sintonia nei confronti della single ...

ANDREA DAL CORSO/ Andrew di Temptation Island 2018 è "il miglior tentatore di sempre" secondo Sonia Carbone : Grandi occhi azzurri, vino a fiumi e tanta eleganza per ANDREA Dal CORSO che da possibile tronista di Uomini e donne sembra essere diventato l'unico single ad aver conquistato una fidanzata(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Temptation Island Vip - tra sorprese e conferme : le coppie ufficiali e quelle vicine alla firma : Temptation Island Vip definisce il suo cast formato da coppie famose in vista della prima edizione celebrity del reality Dopo il grande successo della sesta edizione di Temptation Island, i fan del reality sono inattesa dell’edizione Vip in onda a settembre. Il cast si va definendo e scatena le curiosità dei fan del programma di Canale 5. Tra conferme e sorprese sono per ora sei le coppie di cui si ipotizza la presenza nel reality ...

Temptation Island Vip : 'Chi' svela i nomi del cast. C'è anche il figlio di Walter Zenga : Dopo l'anticipazione di Chi sulla presenza di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini fra le coppie di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto il ...

Temptation Island 5 - Michael De Giorgio e Gianpaolo Quarta rispondono alle critiche dopo la quarta puntata : Ieri sera, lunedì 30 luglio 2018, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Come ricordiamo, domani sera, mercoledì 1° agosto 2018, la quinta edizione del programma prodotto da Maria De Filippi giungerà al termine.dopo la messa in onda della puntata di ieri, Michael De Giorgio e Gianpaolo quarta, rispettivamente fidanzati con Lara Rosie Zorzetto e con ...

Temptation Island Vip : Sossio Aruta e Nilufar Addati nel cast : Nilufar Addati e Sossio Aruta approdano a Temptation Island Vip Domani sera terminerà la quinta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione del reality show più piccante della stagione estiva è già al lavoro per la versione vip, che andrà in onda a Settembre. Alla conduzione del programma ci sarà nientepopodimeno che Simona Ventura. Proprio qualche giorno fa il giornalista del magazine Chi Gabriele Parpiglia ha rivelato le prime due ...

Temptation Island Vip : svelate sei coppie - ci sono anche Nilufar e Giordano : Temptation Island Vip: i nomi delle altre coppie che parteciperanno all’isola delle tentazioni La scorsa settimana abbiamo svelato i nomi delle prime due coppie che parteciperanno alla prima edizione di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Degli altri nomi si aggiungono a quelli di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini e Valeria Marini e Patrick Baldassari. Ad […] L'articolo Temptation Island Vip: svelate sei coppie, ci ...

Temptation Island 2018 - Martina Sebastiani dimentica il nome del suo fidanzato (video) : Per Temptation Island è stata un'accesa puntata quella andata in onda ieri sera su Canale 5, non solo per i vari falò di confronto urgenti richiesti, come quello tra Francesco e Giada chiuso con il lieto fine o quello negato a Lara Rosie Zorzetto dal suo compagno Micheal de Giorgio con cui dovrà fare obbligatoriamente i conti domani nell'ultima puntata, ma soprattutto per il un falò molto atteso: Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta.La ...

Temptation Island Vip : Chi svela i nomi del cast. C'è anche i figlio di Walter Zenga : Dopo l'anticipazione di Chi sulla presenza di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini fra le coppie di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto il ...

Temptation Island Vip - svelati altri nomi : nel cast anche il famoso "figlio di" : Continua lo "spoiler" dei concorrenti. Vicini alla firma Andrea Zenga con la fidanzata e due coppie di Uomini e Donne

Temptation Island Vip - Alfonso Signorini rovina la sorpresa di Simona Ventura : chi c'è nel cast : Dopo l'anticipazione di Chi sulla presenza di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini fra le coppie di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura . Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto il ...

Temptation Island Vip : svelato il cast ufficiale. L’indiscrezione tra conferme e novità : In TV stiamo ancora vedendo la versione nip del reality dei sentimenti e delle tentazioni, alla cui conduzione vede lo straordinario Filippo Bisciglia, ma ben presto vedremo l’altrettanto bravissima Simona Ventura al timone di Temptation Island Vip, alla sua prima edizione. Temptation Island Vip, il cast ufficiale: L’indiscrezione Gabrile Parpiglia, giornalista e autore tv, anticipa sui social quello che leggeremo su Chi, in uscita domani 1 ...

Temptation Island - Gianpaolo parla dopo la puntata : “Non insultate nessuno” : Temptation Island: le parole di Gianpaolo dopo la puntata e la gaffe di Martina Anche il giorno dopo la puntata di Temptation Island sul web si continua ad ironizzare riguardo ad alcune frasi dette all’interno del programma. Fra le tante c’è la gaffe di Martina durante il falò di confronto anticipato con il fidanzato Gianpaolo. […] L'articolo Temptation Island, Gianpaolo parla dopo la puntata: “Non insultate ...