Temperature bollenti in tutta Italia | ma da venerdì arrivano i temporali

Meteo - Temperature in salita. Giorni bollenti in Italia - ma l’estate dovrà ancora aspettare : dalla prossima settimana cambierà tutto : Ma che caldo fa. dalla seconda decade del mese di maggio il clima in Italia ha iniziato a scaldarsi gradualmente grazie alla presenza dell’alta pressione di origine africana che, a fasi alterne, ha continuato ad influenzare le temperature su tutte le regioni Italiane. I dati alla mano – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – sono chiari: le regioni meridionali sono state le zone più calde, data la vicinanza alla ...