Telegram per Windows 10 Mobile si aggiorna | introdotto Telegram Passport

Telegram Passport è un nuovo sistema di identificazione personale : Telegram Passport ed è un nuovo servizio appena lanciato dalla popolare piattaforma di messaggistica istantanea. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Telegram Passport è un nuovo sistema di identificazione personale proviene da TuttoAndroid.

Telegram - LE MIGLIORI ALTERNATIVE/ Da WhatsApp a Viber passando per WeChat : l'evoluzione di Instagram : TELEGRAM, le MIGLIORI ALTERNATIVE, da WhatsApp a Viber passando per WeChat: 5 app per messaggiare con i propri amici decisamente meritevoli di attenzione(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:13:00 GMT)

Telegram : i 18 trucchi più utili per usare l’app al meglio : Quali sono i migliori trucchi Telegram per imparare usare questa performante applicazione al massimo delle sue potenzialità? Molti considerano questo software quasi come un clone di WhatsApp. Al contrario, mette sul piatto numerose funzionalità che l’app della costellazione di Facebook non ha ancora aggiunto. Dopo il recente down che l’ha colpita, si è aggiornata aggiungendo ulteriori opzioni e utilità. Abbiamo selezionato le ...

Telegram si aggiorna per Windows 10 Mobile introducendo le regole GDPR e la selezione delle chat lette : L’applicazione ufficiale di Telegram sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile, nonostante lo share del sistema operativo di casa Microsoft sceso allo 0%, continua ad aggiornarsi quasi in linea con le controparti Android e iOS. L’ultimo aggiornamento è stato rilasciato pochissime ore fa ed è numerato 3.1. Le novità sono l’introduzione del regolamento europeo sulla privacy (GDPR) che comporta un update ...

WHATSAPP TORNA A PAGAMENTO?/ Fuga verso Telegram ma è una bufala : ecco la nuova opzione per le chat di gruppo : WHATSAPP, nascondere le foto inviate e ricevute, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Telegram Desktop : disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 : Il client ufficiale di Telegram Desktop ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 1.3.9 scaricabile dal Microsoft Store per tutti i tablet e PC con a bordo Windows 10. Changelog Segna le chat come lette o non lette dalla lista chat. Migliorata l’elusione della censura. Link al download Telegram Desktop (Free, Windows Store) ?

Telegram 4.8.10 aggiunge media sostituibili - collegamenti ipertestuali al testo selezionato e molto altro : Oggi Telegram ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce varie novità come i media sostituibili, i collegamenti ipertestuali di testo in chat e altri cambiamenti come la possibilità di condividere i dati vCard dei contatti (inclusi più numeri di telefono), riprodurre messaggi vocali e video a velocità doppia e contrassegnare le chat come lette o non lette. L'articolo Telegram 4.8.10 aggiunge media sostituibili, collegamenti ...

Una cascata di novità per Telegram : doppio aggiornamento iPhone e Android : In grande ripresa Telegram, che, nonostante i problemi palesati ieri (di cui vi abbiamo parlato qui), ha rilasciato un doppio aggiornamento: versione 4.8.3 per iPhone, e release 4.8.10 per dispositivi Android. La maggior parte delle funzioni messe a disposizione risultano condivise tra le due piattaforme, con qualche piccola differenza a favore dell'iterazione realizzata per l'OS mobile di Google. Affondiamo comunque il colpo, per farvi meglio ...

Telegram - covo di hacker : l'alternativa a Whatsapp è sfruttata per illeciti : Whatsapp è indubbiamente l'applicazione di messaggistica più usata al mondo. Sono stati però diversi i competitor che, con più o meno fortuna, hanno cercato di togliere lo scettro al colosso del gruppo Facebook. Fra queste non possiamo non parlare di Telegram che ad oggi è l'alternativa principale fra le applicazioni di messaggistica. Il servizio offerto è stato da sempre abbastanza più ampio di quello dell'app di Zuckerberg, visto la presenza ...

Nuove emoticon WhatsApp - Telegram e Messenger per la disabilità nel 2019? Rivoluzione Apple : Saranno disponibili nell'immediato futuro Nuove emoticon WhatsApp ma anche per Telegram, Messenger e di altre applicazioni di messaggistica con soggetti disabili? La proposta concrete e pure sensata viene da Apple che ha presentato un documento specifico presso l’Unicode Consortium chiedendo che siano presto previste anche delle emoji indicative non solo di persone normodotate. Nell'ottica di sensibilizzare gli individui nei confronti di ...

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : Breve comunicato per segnalarvi l’arrivo di un nuovo aggiornamento sul Microsoft Store di Windows 10 per il client win32 di Telegram Desktop. La versione è numerata 13.0.0. Changelog Ufficiale Miglioramento dell’elusione della censura. Stabilità migliorata quando si usano server proxy. Salva diversi server proxy per passare rapidamente tra di loro nelle Impostazioni. Usa il proxy per le chiamate. La sostituzione del testo e delle emoji ...