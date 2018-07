ilgiornale

: @DomeMininni @udogumpel Amico mio non pretendo che colga le autocitazioni - borghi_claudio : @DomeMininni @udogumpel Amico mio non pretendo che colga le autocitazioni - Notizie_Milano : Il Giornale: Telecamere nei nidi «Così i nostri bambini saranno più protetti» - Ale_De_Chirico : Telecamere nei nidi «Così i nostri bambini saranno più protetti» -

(Di martedì 31 luglio 2018) Nuovi occhi elettronici sono pronti a entrare in funzione per tutelare ineie micro. C'è anche questa proposta nel progetto di legge presentato ieri a Palazzo Pirelli. Ad annunciare l'idea l'assessore regionale alle Politiche per la famiglia Silvia Piani, insieme al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il progetto, che passerà in giunta giovedì, prevede uno stanziamento di 450mila euro per il 2019 e altrettanti per il 2020: di questi 300mila andranno per la formazione di personale e famiglie, mentre 600mila per l'installazione di sistemi di video sorveglianza all'interno dei."L'adesione è volontaria ha spiegato Piani perché lo scopo di questa legge non è di controllare chi lavora, come abbiamo spiegato anche nelle riunioni con gli operatori del settore, ma di tutelare i: in questi anni siamo stati abituati a vedere episodi ...