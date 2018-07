: Chiamparino, Presidente Piemonte, suggerisce un referendum sul TAV Torino-Lione. Certamente i grillini, adoratori d… - vittoriozucconi : Chiamparino, Presidente Piemonte, suggerisce un referendum sul TAV Torino-Lione. Certamente i grillini, adoratori d… - pdnetwork : 'Mi aspetto che Toti e Fontana battano un colpo. Se si dovesse bloccare la #TAV, anche altre grandi opere come Ter… - LaStampa : Chiamparino lancia il referendum sulla Tav: “Folle fermarla”. Plaude il centrodestra -

"Inviterò il ministro Toninelli agli Stati Generali delle Infrastrutture, a settembre, per fare chiarezza sulla situazione Tav. Spero venga". Così il governatore del Piemonte,, dopo che la società"ha congelato" la gara internazionale per il primo mega appalto per l'avvio dei lavori. "La Tav é in uno stato di blocco e capisco, che risponde al governo, se non ha firmato un appalto da miliardi Sarebbe-spiega-un atto di prudenza comprensibile a fronte di un governo che dice guai a chi firma".(Di martedì 31 luglio 2018)