Tav | “Telt congela la gara per la linea” La replica dell’azienda | “Bando entro la fine

(Di martedì 31 luglio 2018) Il dibattito interno all’esecutivo sulla questione Tav rischia di avere una prima, vera conseguenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, infatti, la Telt – società incaricata di costruire e gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione – ha deciso dire lainternazionale per il primo mega-appalto per l’avvio dei lavori del tunnel di base di 57,5 chilometri. Per evitare prove di forza con i cinquestelle al governo – è il ragionamento del quotidiano torinese – la società italo-francese non ha firmato le procedure per il lancio dellada 2,3 miliardi di euro. La scelta non dovrebbe avere delle ripercussioni sul rispetto dei costi e dei tempi previsti per la realizzazione dell’opera, anche se lo stop non potrà durare più di qualche mese. Tutte le carte erano e restano pronte, ma se ne riparlerà ...