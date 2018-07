Tav | Furlan | lavoro viene da investimenti e innovazione

sportfair

: RT @CislNazionale: #27luglio @FurlanAnnamaria su #Tav: Sarebbe una sciagura fermare i lavori. Il Governo ascolti le rappresentanze sociali… - CislRc : RT @CislNazionale: #27luglio @FurlanAnnamaria su #Tav: Sarebbe una sciagura fermare i lavori. Il Governo ascolti le rappresentanze sociali… - furiopatri : RT @CislNazionale: #27luglio @FurlanAnnamaria su #Tav: Sarebbe una sciagura fermare i lavori. Il Governo ascolti le rappresentanze sociali… - CislSicilia : RT @CislNazionale: #27luglio @FurlanAnnamaria su #Tav: Sarebbe una sciagura fermare i lavori. Il Governo ascolti le rappresentanze sociali… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “Non sappiamo se la strada giusta sulla Tav sia quella del referendum proposto dal Governatore del Piemonte, Chiamparino. Sappiamo che sarebbe una sciagura pagare miliardi di euro di penali e mettere a rischio migliaia di posti die la sussistenza di tante famiglie, per arrestare un progetto infrastrutturale come la Tav che è già in fase avanzata da alcuni anni anche in Francia”. è quanto sottolinea oggi in una lettera aperta su ‘Il Messaggero’ la segretaria generale della Cisl, Annamaria, in cui sostiene che la mancanza di infrastrutture sta pregiudicando il futuro della nostra economia.“è lunghissima la lista delle opere pubbliche in fase di realizzazione bloccate da ritardi amministrativi, veti della politica, ricorsi alla magistratura, appalti truccati, revisioni dei prezzi, campagne ...