Tap | storia del gasdotto che manda in fibrillazione il M5S

60 anni fa nasceva la Nasa. La sua storia in sei Tappe : Il 29 luglio di 60 anni fa il National Aeronautic and Space Act firmato dal presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, sanciva la nascita della Nasa. L’agenzia avrebbe spostato i confini dell’Uomo sempre più in là nell’Universo. Celebriamo l’anniversario sintetizzando sei decenni di storia in 5 tappe. Più una, sui nuovi orizzonti. 1) Le origini 1958: da sinistra, William Pickering, James van Allen e Wernher von Braun festeggiano il ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : un tuffo nella storia (Lourdes-Laruns - 19^ Tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv, orario e percorso della 19^ tappa, da Lourdes fino a Laruns, ultima frazione di montagna di questa edizione.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:52:00 GMT)

Tour de France 2018 - la Tappa più corta della storia. Previsti ritmi folli : rischio rivoluzione in classifica : Dopo l’Alpe d’Huez e prima del Tourmalet, questo è il giorno che tutti aspettavano al Tour de France 2018. C’è tanta curiosità attorno alla 17esima tappa, sia perché debutterà la grande novità della partenza in griglia (in pieno stile Formula Uno) sia per la ridotta lunghezza. Appena 65 chilometri, infatti, tra Bagnères-de-Luchon e Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) ma ben 38 saranno in salita: una frazione sprint, la più corta ...

LIVE Tour de France 2018 - Bagnères-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan Col du Portet in DIRETTA : a che ora inizia la Tappa più corta della storia? : Oggi mercoledì 25 luglio si corre la Bagnères de Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), diciassettesima tappa del Tour de France 2018. Seconda frazione pirenaica che sarà determinante per la classifica generale e che potrà risultare decisiva per le sorti di questa Grande Boucle: in programma appena 65 chilometri ma ben 38 saranno in salita e i restanti in discesa per una frazione rivoluzionaria e appassionante che regalerà grande ...

Tour de France 2018 - dodicesima Tappa Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d’Huez : battaglia titanica sulla salita più dura! Qui si fa la storia! : Quello di ieri potrebbe essere stato solo uno splendido antipasto: arriva il terzo tappone del trittico della Alpi al Tour de France 2018. dodicesima tappa: partenza da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, arrivo dopo 175 chilometri in cima alla storica Alpe d’Huez. È sicuramente una delle frazioni più attese di tutta la Grande Boucle, non deluderà le aspettative. Percorso Si parte nella Savoia, inizio soft con una trentina di chilometri ...

Modena seconda Tappa della mostra sulla storia dell’auto : E’ stata inaugurata la tappa di Modena della mostra fotografica “Un percorso nella storia dell’automobile” alla presenza del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dell’Assessore al Turismo e promozione Ludovica Carla Ferrari. Una passeggiata all’aperto e gratuita sotto i Portici del Collegio di via Emilia che porterà il pubblico, fino al 30 giugno, a […] L'articolo Modena seconda tappa della mostra sulla storia dell’auto sembra ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della diciannovesima Tappa. Chris Froome riscrive la storia - cuore Dumoulin - crisi per Pozzovivo e Yates : Una giornata da ricordare, che resterà per anni negli occhi di tifosi ed addetti ai lavori: nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 Chris Froome ribalta la classifica generale aggiudicandosi la frazione e vestendo la Maglia Rosa. Frazione durissima, con la Cima Coppi, il Colle delle Finestre, che ha scombussolato tutti gli equilibri. Andiamo a rivivere questa giornata unica con le pagelle dei protagonisti. Chris Froome, voto ...

VIDEO Chris Froome attacca a 80km - ribalta tutto ed è maglia rosa! Gli highlights della Venaria Reale-Bardonecchia - Tappa nella storia del ciclismo : La Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, è entrata di diritto nella storia del ciclismo. Una frazione semplicemente leggendaria che verrà ricordata per l’eternità come la mitologica Cuneo-Pinerolo o l’impresa a Les Deux Alpes di Marco Pantani. Chris Froome ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena era iniziato lo sterrato del durissimo Colle delle Finestre e si è rivelato ...