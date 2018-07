Tap | c’ero anch’io a manifestare contro il gasdotto Ora M5s non tradisca i salentini

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) di Marco Marangio “È la cittadinanza che decide se fare un tubo o non farlo”. Queste le parole di Beppe Grillo pronunciate a riguardo del super contestatoTap. Era il 20 settembre 2014 in quel di Melendugno, luogo strategico prescelto per il tubo e che, partendo dall’Azerbaijan, potrebbe ancora approdare in Puglia. Ricordo bene quel momento, poiché ero presente alla manifestazione di protesta alla realizzazione del. Ero lì in qualità di cittadino salentino, ancor prima che da giornalista. Ricordo bene quanto i cittadini appoggiarono la manifestazione pentastellata, coadiuvata anche da altre realtà associative apartitiche. Ricordo bene quanto i leader M5S vennero accolti sul palco con applausi e grida di speranza. Con buone ragioni tra l’altro, poiché il Movimento era l’unica forza politica che, ben tre anni fa, dava ascolto e sostegno a ...