Svolta inglese | fine vita più facile

(Di martedì 31 luglio 2018) Londra La Corte Suprema britannica cambia le regole sul "" per i pazienti in stato vegetativo permanente, nel caso ci sia accordo tra i medici e la famiglia. É una decisione storica, quella presa ieri dalla giudice Lady Black, che ha stabilito come una comunità di vedute tra i medici che si occupano di un paziente in questo stato e i suoi familiari sia sufficiente ad interrompere anche la somministrazione delle sostanze nutritive di base che lo tengono in.Prima di questa sentenza, già da anni in Gran Bretagna - se i parenti del pazienti lo desideravano e se ciò si rivelava la cosa migliore per il paziente - i medici erano in grado di interrompere ogni tipo di trattamento, compresa la dialisi. Fino a oggi però era ancora necessaria un'autorizzazione legale per fermare la somministrazione di acqua e cibo liquido. Questo caso veniva ancora trattato come l'eccezione alla ...