Svizzera | il caldo ferma i battelli

(Di martedì 31 luglio 2018) A causa delle alte temperature, idella società di navigazione di Zurigo che circolano sul fiume Limmat da oggi sono costretti a rimanere fermi. Viste le previsioni meteo, lo stop obbligato potrebbe protrarsi per giorni. Le tre imbarcazioni da fiume hanno il tetto in vetro e quando la temperatura dell’aria sale per almeno due giorni consecutivi sopra i 33 gradi, al loro interno si raggiunge un calore eccessivo sia per i passeggeri che per il personale, ha indicato a Keystone-ATS un responsabile della società di navigazione. L'articolo: ilMeteo Web.