Svezia | arriva la pioggia dopo il caldo e la stazione di Uppsala si trasforma in una

Mondiali - Ibra convinto : “la Svezia può arrivare in fondo” : Il primo tifoso della Svezia, Zlatan Ibrahimovic, è convinto che possa puntare alla vittoria nel Mondiale in Russia. Lo ha detto dopo l’ultimo allenamento in California con i Los Angeles Galaxy, spiegando che a questo punto del torneo vanno avanti, e magari arrivano fino in fondo, le squadre che “sanno gestire al meglio le loro emozioni”. “Io davvero penso che la Svezia possa diventare campione del mondo, come ho ...