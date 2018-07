Svelato il ritratto di Topolino per il 90° anniversario | è disegnato dal leggendario Mark

fanpage

(Di martedì 31 luglio 2018) A novembrecompirà 90 anni, eppure non li dimostra. Per l'occasione gli Studios della Walt Disney celebrano il loro più celebre ambasciatore nel mondo con una serie di ritratti speciali. Si inizia con "Spreading Happiness Around the World” realizzato dalreHenn.