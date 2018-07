Super caldo nel Nord Europa | ancora 32°C in Scandinavia… e in Finlandia anche le renne

Caldo - Trentino : temperature in aumento con punte anche Superiori ai 35°C : “Molto Caldo anche in Trentino in questi giorni pur non sussistendo le condizioni per un’allerta meteo. Un vasto promontorio di matrice africana – rileva MeteoTrentino, come riporta una nota dell’amministrazione provinciale – è presente sul Mediterraneo centrale ed estende la sua influenza a tutto l’arco alpino, determinando una fase di bel tempo estivo con temperature in aumento. A partire da oggi – martedì ...

Caldo - Veneto : Superati i 35 °C - temperatura percepita oltre i 40 °C : L’estate 2018 inizia a fare sul serio in Veneto, con la prima giornata over 35 per il Caldo in Veneto, con massime che nelle città hanno superato ovunque i 30 gradi, senza sfiorare per questo alcun record, tutti appannaggio della torrida estate 2003. La Regione Veneto ha decretato fino al 2 agosto lo ‘stato di allarme’ per il disagio fisico. La massima più alta è stata registrata a Portogruaro (Venezia), con +36, mentre i 35 °C ...

Previsioni Meteo Europa : Super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Super caldo in Gran Bretagna - temperature verso i +34°C : a rischio il record storico di sempre in Inghilterra : Continuano a salire le massime segnate dai termometri in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra centro-meridionale, alle prese con un caldo inusuale per l’isola e con una stagione estiva finora secca come raramente in passato. L’allerta arancione del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, con l’invito a non esporsi troppo al sole (e per le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa) resta esteso ...

Previsioni Meteo Tour de France : Super caldo e temporali - scenario da incubo per la 13ª tappa : Nuove sfide aspettano i ciclisti in gara al Tour de France 2018 quando usciranno dalle montagne venerdì 20 luglio. La 13ª tappa porterà i corridori da Bourg d’Oisans, vicino alle Alpi Francesi, verso Valence nelle altitudini minori della Francia sudorientale. E se sarà il primo giorno senza difficoltà altimetriche dopo i tapponi alpini di ieri, oggi e domani, potrebbe mettersi il Meteo a complicare tutto per i corridori. Finora in quest’edizione ...

Meteo - caldo africano e afa battono in ritirata : sarà un Super weekend : “L'anticiclone africano si indebolisce ed il caldo africano batte in ritirata sotto il Maestrale che determina un week-end perlopiù soleggiato e gradevole eccetto per una locale instabilità” -a dirlo...

Previsioni Meteo Wimbledon 2018 - Super caldo a Londra : percepiti quasi 32°C - la temperatura più alta di quest’anno : Mentre tennisti e spettatori a Wimbledon, sede del prestigioso torneo di tennis, si godranno un tempo asciutto, senza pioggia, in questa settimana, un pericoloso caldo persisterà nell’Inghilterra meridionale. Le temperature sono state ben al di sopra della media dalla metà di giugno, con temperature pomeridiane che hanno superato i 25°C ogni giorno a partire dal 24 giugno, mentre la media delle massime del periodo è di 21°C. I termometri a ...

Previsioni Meteo - Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : Super caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...

Meteo - weekend col "Super caldo" del Sahara : le previsioni per sabato e domenica : Sarà un weekend di caldo e afa, non ci sono più dubbi. Con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte, il weekend trascorrerà all'insegna del gran sole splendente con soltanto isolati rovesci sui...

Previsioni meteo Mondiali - Super caldo in Russia per le prossime partite : Previsioni meteo Russia, continua il programma dei Mondiali del 2018, la fase a gironi sta regalando grosse novità, ecco la situazione in vista della prossime partite per quanto riguarda le previsione meteo e riportato da meteoWeb. La fase a gironi terminerà giovedì 28 con le partite a Volgograd, Samara, Saransk e Kaliningrad. L’ultimo giorno della fase a gironi potrebbe vedere il match più caldo del torneo finora a causa dell’aumento delle ...

Meteo : instabilità fino a venerdì - poi arrivo il Super caldo : ANTICICLONE AFRICANO DAL WEEKEND Nel corso del prossimo fine settimana assisteremo ad una graduale affermazione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo che porterà la prima ondata di caldo estivo ...