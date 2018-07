SUP Racing – Aperte le iscrizioni per il Campionato Italiano Assoluto

SUPerbike : Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 a Laguna Seca con Davies - Melandri quinto in rimonta : All’ottavo appuntamento con il Campionato Mondiale di Superbike il team Aruba.it Racing – Ducati protagonista Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, autore della pole position, è stato protagonista di un’ottima partenza ed ha siglato il giro veloce al ...

SUPerbike : Gara 2 - Davis terzo a Brno con il team Aruba.it Racing-Ducati : I risultati dell’appuntamento di Superbike dei piloti Aruba.it Racing-Ducati a Brno: Davis terzo, Melandri quindicesimo Dopo il secondo posto di Marco Melandri in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 2 a Brno (Repubblica Ceca) grazie al terzo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese ha fatto un passo avanti netto rispetto alla Gara di ieri e, dopo una buona partenza dalla seconda fila, è riuscito a ...

SUPerbike : il team Aruba.it Racing-Ducati a Brno per il giro di boa del Campionato Mondiale : Chaz Davies e Marco Melandri affronteranno a Brno il settimo round del Campionato Mondiale di Superbike Con sei round in archivio e sette ancora da disputare, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Brno per il settimo round del Campionato Mondiale Superbike, che raggiunge così il giro di boa della stagione. La squadra si presenta sul tracciato della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo cinque anni di assenza, con ...