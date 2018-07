Sull' odio e il razzismo non saremo neutrali

Marchionne - l'odio social si scatena Sull'ex numero uno di Fca : l'odio in Rete non risparmia nessuno, neanche chi è in fin di vita. Sergio Marchionne da sabato mattina sta lottando tra la vita e la morte ma sui social c'è chi, all'ormai...

Marchionne - l'odio social si scatena Sull'ex numero uno : l'odio in Rete non risparmia nessuno, neanche chi è in fin di vita. Sergio Marchionne da sabato mattina sta lottando tra la vita e la morte ma sui social c'è chi, all'ormai...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali e il sogno podio. Decisiva la tenuta Sulle montagne : La prima settimana di corsa del Tour de France 2018 è stata superata senza problemi da Vincenzo Nibali. Lo Squalo è riuscito ad evitare i tanti rischi che il percorso presentava e si trova in 12ma posizione in classifica con 1’48” di ritardo dalla maglia gialla. Un distacco accumulato soprattutto nella cronometro a squadre di Cholet, mentre nelle altre tappe chiave il capitano della Bahrain Merida si è sempre difeso al meglio. Nibali rimane ...

Hamilton in #WhatsYourDrive : il nuovo episodio Tommy Hilfiger Sulla famiglia del pilota di F1 [VIDEO] : Il nuovo episodio Tommy Hilfiger #WhatsYourDrive svela il segreto di Lewis Hamilton: una famiglia pronta ad ispirarlo per affrontare qualsiasi sfida WHAT:Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. NYSE: PVH], annuncia Still I Rise, il terzo episodio della mini-serie di documentari #WhatsYourDrive, che svela l’uomo dietro la leggenda britannica delle corse Lewis Hamilton, ambasciatore del brand Tommy Hilfiger. L’ultima release ...

Rivelato il titolo della première di Arrow 7 : la data di ritorno sul set e tutti i dettagli Sull’episodio : Poche ore fa è stato Rivelato il titolo della première di Arrow 7 e i fan non potevano avere risveglio migliore di questo. Mentre Mediaset Premium ha ripreso a mandare in onda gli ultimi episodi della sesta stagione (dal 13esimo fino al gran finale), negli Usa tutto è pronto per mettere insieme la settimana (e forse ultima) stagione della serie con Stephen Amell quella che ha fatto da apripista a tutti gli altri show dell'universo DC o meglio ...

Soumaila Sacko - 2mila in corteo a Reggio Calabria. Il sindaco di Riace : “Odio per migranti ma non una parola Sulla mafia” : “Schiavi mai”. A venti giorni dall’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano ucciso a San Calogero, oltre duemila persone hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria per dire no allo sfruttamento dei migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro e in altre realtà d’Italia. Una manifestazione, organizzata dal sindacato Usb che è stata l’occasione anche per contestare il clima d’odio che si respira nel Paese. “migranti ...

Carlo Sibilia : 'Lo sbarco Sulla Luna? Episodio controverso' - : Il sottosegretario all'Interno, intervistato dal Corriere della Sera, ha definito l'allunaggio "controverso". In un tweet del 2014 lo bollò come "una farsa". Anche in passato, l'esponente del M5s si è ...

Carlo Sibilia : "Lo sbarco Sulla Luna? Un episodio controverso. Amo la musica metal" : "Lo sbarco sulla Luna? Un episodio controverso". Carlo Sibilia non ha cambiato idea. In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, l'esponente di M5s ribadisce il pensiero già espresso in un tweet che qualche tempo fa aveva fatto discutere: "Dopo 43 anni ancora nessuno se la sente di dire che è una farsa".Di fatti discutibili, Sibilia ne individua diversi altri. Si legge sul Corriere:"Sono tanti gli episodi controversi. Al ...

Carlo Sibilia - sottosegretario all'Interno : «Lo sbarco Sulla Luna? Episodio controverso» : È d'accordo con la sua politica sui migranti ? «È quello che è scritto nel contratto di governo, non è la politica di Matteo Salvini . È un tema che va affrontato in maniera molto seria, si è ...

Vincenzo Nibali : “Al Tour de France per il podio - lavoro Sulla qualità. Amo le grandi sfide” : Vincenzo Nibali incomincia il periodo di preparazione al Tour de France che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea. Il vincitore della Grande Boucle 2014 va a caccia di uno storico bis e, dopo un Giro del Delfinato sottotono, si allenerà per una decina di giorni al Passo San Pellegrino. Oggi si è svolto un incontro di presentazione a Pozza di Fassa dove anche lo Squalo è intervenuto rilasciando delle dichiarazioni. Lo Squalo sembra molto ...

11 cose Sull’ottavo episodio di “Westworld” : È stato diverso: per gran parte parlato in una lingua che non conoscete e con un protagonista di cui forse non sapevate nemmeno il nome The post 11 cose sull’ottavo episodio di “Westworld” appeared first on Il Post.

“Ecco perché lo odio” : Fabrizio Corona e Barbara D’Urso - la verità Sullo scontro : Tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso non corre buon sangue, come ormai avranno capito tutti gli utenti. Negli ultimi giorni le bordate tra i due si sono susseguite incessanti in rete, iniziate con le parole di fuoco dell’ex re dei paparazzi italiani nei confronti della regina dei palinsesti Mediaset. Uno scontro iniziato in quel di Verissimo, programma del quale Fabrizio era ospite, quando di fronte a un’incredula Silvia ...

Efficientamento e transizione energetica : Italia sul podio europeo per i fondi Horizon 2020 Sull’energia pulita : Avvenia, società del gruppo Terna che opera nel campo dell’Efficientamento energetico, attraverso il proprio Centro Studi mette in evidenza il dinamismo dell’Italia nella partecipazione al più importante programma europeo per la promozione della ricerca e dell’innovazione, Horizon 2020, sottolineando inoltre come la maggior parte di richieste di finanziamento in tema di energia efficiente, pulita e sicura (che rappresenta uno dei temi ...

WESTWORLD - Tutto quello che c'è da sapere Sull'episodio di stanotte! : Stasera in America andrà in onda la sesta puntata della seconda stagione di WESTWORLD e dopo quello che è successo nell'ultima non vediamo l'ora di guardarla.Qui sotto trovate il promo sottotitolato. L'episodio si intitolerà "Phase Space" e ci darà modo di vedere finalmente cosa ne sarà di Peter Abernathy e dei dati che custodisce. Teddy (interpretato da James Marsden)Dopo la sconvolgente puntata ambientata quasi interamente nello ...