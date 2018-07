http://feedproxy.goo

: RT @pantareinews: Su #Whatsapp arrivano le chiamate di gruppo (#Android e #iOS) - MilenaLazzaroni : RT @pantareinews: Su #Whatsapp arrivano le chiamate di gruppo (#Android e #iOS) - pantareinews : Su #Whatsapp arrivano le chiamate di gruppo (#Android e #iOS) - giannifioreGF : Su #Whatsapp arrivano le chiamate di gruppo (Android e iOS): Anche su Whatsapp arrivano le… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Anche sule videodi, lo ha annunciato l’azienda stessa in un post sul blog ufficiale. Crittografate e al massimo con quattro persone, queste le novità introdotte nell’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo pere iOS.audio e video disuAlla fiera per sviluppatori F8 di Facebook a maggio,ha annunciato che avrebbe portato ledicon supporto vocale e video entro quest’anno. Ora, la funzione è attiva per gli utenti di tutto il mondo su iOS ea partire da oggi dal 30 luglio. Al momento l’aggiornamento è in rilascio per cui potresti non averlo ancora ricevuto. La funzione di chiamata disupporta fino a quattro persone contemporaneamente, indipendentemente da dove queste persone si trovino. La società afferma di aver progettato la funzionalità in ...