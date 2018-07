Stretta alle chiamate call center dall’estero | AGCOM detta nuovi obblighi

Nuova Stretta di Google sulle criptovalure - stop alle app che fanno 'mining' : Non è la prima volta che Google avvia una stretta sul mondo delle valute digitali. Lo scorso maggio, il colosso Internet aveva bandito dalla sua piattaforma pubblicitaria le inserzioni ingannevoli ...

Ancora un forfait per Maria Sharapova! Niente Mubadala Silicon Valley Classic : “coStretta a prendere decisioni difficili” : Quarto forfait dell’anno per Maria Sharapova: la tennista russa si cancella dal Mubadal Silicon Valley Classic per problemi fisici Dopo aver abbandonato i tornei di Dubai, Miami e Birmingham, Maria Sharapova dice addio anche al WTA di San Josè. La tennista russa, eliminata al primo turno di Wimbledon da Vitalia Diatchenko, ha preferito cancellarsi dalla prima edizione del Mubadala Silicon Valley Classic, in programma dal 30 luglio al ...

Barbara D'Urso coStretta a rinunciare alle vacanze estive per amore di Mediaset : Barbara D'Urso ha dovuto dire no alle vacanze estive per amore di Mediaset, l'azienda dove lavora da oltre trent'anni. Intervistata dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', la conduttrice partenopea ha rivelato che quest'anno non staccherà la spina dagli impegni lavorativi neppure durante il periodo estivo, dato che sarà impegnatissima sul set del revival de 'La dottoressa Giò', la fiction di grande successo trasmessa a fine anni '90 su Rete ...

Gdo divisa sulla Stretta alle aperture domenicali : MILANO La grande distribuzione si divide sulla stretta del governo a trazione M5s sulle aperture domenicali dei negozi e degli ipermercati. La Coop chiede al Governo di rivedere la normativa che ha ...

Dalla Stretta sui contratti a termine alle delocalizzazioni - tutti i contenuti del Decreto «dignità» : Aumento del 50 per cento delle indennità per i licenziamenti senza giusta causa e stretta sui contratti a termine, che non potranno durare più di due anni e comunque dovranno essere...

Decreto dignità : nella bozza la parte sul fisco si alleggerisce - slitta lo spesometro. Stretta sui contratti a termine : Pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del Decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Nel Decreto dignità arriva l'annunciata Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro ...

La ministra Grillo scrive alle Regioni : subito Stretta sull'intramoenia per tagliare le liste di attesa : Il primo atto della nuova titolare della Salute: una circolare per conoscere i tempi di risposta del sistema sanitario. E per stanare le irregolarità nell'applicazione delle norme sulla libera professione

Trump-Kim - storica Stretta di mano a Singapore : via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro tra Donald...

Trump-Kim - storica Stretta di mano a Singapore : via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro tra Donald...

Trump-Kim - Stretta di mano storica 'Via subito alla denuclearizzazione - il passato è alle spalle' : 'Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle, abbiamo firmato un documento storico, il mondo vedrà un importante cambiamento', ha detto il leader nordcoreano ...

Trump-Kim - storica Stretta di mano a Singapore : 'Via a denuclearizzazione - passato alle spalle : 'Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle, abbiamo firmato un documento storico, il mondo vedrà un importante cambiamento', ha detto il leader nordcoreano ...

Storica Stretta di mano tra Trump e Kim : "Ora il passato è alle spalle" : 'Il mondo - promettono - vedrà questo importante cambiamento' . Il primo faccia a faccia avviene al Capella Hotel, nell'isoletta di Sentosa. Kim e Trump si tendono la mano, sullo sfondo le bandiere ...

Trump-Kim - storica Stretta di mano a Singapore : «Via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» che comprende la denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro...

Trump-Kim - storica Stretta di mano a Singapore : «Via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» che comprende la denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro...