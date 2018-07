Street Artist Show | le dichiarazioni dell' assessore Pinto

Betlemme - rilasciati i due Street Artist italiani : Jorit Agoch e gli altri due street artist fermati sabato dalla polizia israeliana a Betlemme sono stati messi in libertà. Lo ha reso noto Giuseppe Martusciello, il vicesindaco del Comune di Quarto, ...

Mo : torna libera Tamimi. Rilasciati anche lo Street Artist Jorit Agoch e l'altro italiano : 'La resistenza continuerà finché l'occupazione non sarà stata rimossa'. Parla così l'attivista 17enne palestinese Ahed Tamimi giunta al suo villaggio cisgiordano, tornata libera dopo otto mesi di ...

Ahed Tamimi libera e Jorit rilasciato/ Ultime notizie : la madre dello Street Artist - “gli ho già parlato” : Israele, rilasciata la giovane palestinese Ahed Tamimi. Ultime notizie: l'artista italo-olandese Jorit arrestato a Betlemme per un murale un suo onore(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:04:00 GMT)

Rilasciati Street Artist italiani arrestati a Betlemme : Jorit Agoch e l’altro street artist italiano fermati ieri dalla polizia israeliana a Betlemme sono stati rimessi in libertà. Ad annunciarlo il vice sindaco del Comune di Quarto , in provincia di Napoli, dove Jorit risiede con la famiglia, Giuseppe Martusciello. Poco dopo la conferma della Farnesina. Da quanto si apprende, il rilascio dei due giova...

Israele rilascia Street Artist italiani : 19.53 Jorit Agoch e gli altri due street artist, fermati ieri dalla polizia israeliana a Betlemme, sono stati rilasciati Il ragazzo aveva dipinto sul muro tra Israele e Cisgiordania il volto di Ahed Tamimi, la ragazza diventata il simbolo della resistenza palestinese, liberata oggi dopo 8 mesi di detenzione. Il rilascio dei tre giovani (con Jorit un altro ragazzo italiano e un palestinese) è stato subordinato dalle autorità israeliane a un ...

'Rilasciati gli Street Artist italiani' : ANSA, - QUARTO, NAPOLI,, 29 LUG - Jorit Agoch e gli altri due street artist fermati ieri dalla polizia israeliana a Betlemme sono stati messi in libertà pochi minuti fa. Lo si apprende dal vice ...

Rilasciato Jorit - lo Street Artist italiano arrestato a Betlemme - : L'artista stava lavorando a un murales che raffigura Ahed Tamimi, uscita dal carcere oggi dopo 8 mesi di prigione. Libero anche l'altro ragazzo italiano fermato ieri dalla polizia israeliana

Comune di Quarto : 'Rilasciati gli Street Artist italiani arrestati a Betlemme' : Jorit Agoch e gli altri due street artist fermati sabato dalla polizia israeliana a Betlemme sono stati messi in libertà. Lo ha reso noto Giuseppe Martusciello, il vicesindaco del Comune di Quarto, ...

Mo : torna libera Tamimi. Comune Quarto - rilasciati i due Street Artist italiani : 'La resistenza continuerà finché l'occupazione non sarà stata rimossa'. Parla così l'attivista 17enne palestinese Ahed Tamimi giunta al suo villaggio cisgiordano, tornata libera dopo otto mesi di ...

La 17enne Ahed Tamimi liberata dopo 8 mesi di detenzione. Arrestato Street Artist italiano (poi rilasciato) : stava realizzando un murales su di lei : AGGIORNAMENTO 19.04Jorit Agoch e gli altri due street artist fermati ieri dalla polizia israeliana a Betlemme sono stati messi in libertà pochi minuti fa. Lo si apprende dal vice sindaco del Comune di Quarto (Napoli), dove Jorit risiede con la famiglia, Giuseppe Martusciello. Da quanto si apprende, il rilascio dei tre giovani (con Jorit un altro ragazzo italiano e un palestinese) è stato subordinato dalle autorità israeliane ...

Betlemme - "rilasciati i due Street Artist italiani" : Secondo Luigi Cerullo il figlio "non è un criminale" ma "un artista". Intanto è stata liberata la 17enne attivista palestinese dopo otto mesi di carcere scontati per avere schiaffeggiato soldati israeliani

La 17enne Ahed Tamimi liberata dopo 8 mesi di detenzione. Arrestato Street Artist italiano : stava realizzando un murales su di lei : Per molti, dentro e fuori i Territori palestinesi, è diventata il simbolo di un popolo che non si piega all'occupante. In popolarità "annienta" il vecchio presidente Abu Mazen e i dirigenti di al-Fatah e Hamas. Non è una politica, tanto meno un capo militare. È una ragazza palestinese. Il suo nome è Ahed Tamimi, 17 anni. "La resistenza continuerà finché l'occupazione non sarà stata ...

Lo Street Artist napoletano Jorit arrestato dagli agenti israeliani : il momento del fermo insieme ad altre due persone : Ahed Tamimi, la diciassettenne palestinese in prigione da otto mesi per aver reagito ai soldati israeliani, è stata liberata. Da ieri, però, è in carcere l’artista napoletano di origini olandesi Jorit Agoch, che a Betlemme aveva realizzato un murale con il volto di Tamimi. Lo street artist è stato fermato insieme a un altro italiano e a un ragazzo palestinese. Nel video, si vede il momento del fermo da parte delle autorità israeliane. ...

'Lo Streetartist Jorit libero subito' - il corteo di Napoli Palestina : Il fermo è avvenuto in un territorio a tutti gli effetti sotto la giurisdizione palestinese, un atto di grave importanza che ha provocato non poca preoccupazione in tutto il mondo. ' Da ieri sera non ...