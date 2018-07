Stop alle domeniche gratis nei musei : "Aboliamo le domeniche gratis al museo". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli , durante la sua visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli, spiegando che lo Stop avverrà ...

Bonisoli : "Dopo l'estate Stop alle domeniche gratis nei musei" : "Dopo l'estate elimineremo le domenica gratuite nei musei". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nel corso della sua vista alla Biblioteca Nazionale di Napoli. "Le domeniche gratis - ha spiegato - andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Per l'estate non cambia nulla, ma poi le cose cambieranno. Lascerò maggiore ...

Serle - nessuna traccia della dodicenne scomparsa : la prefettura ordina lo Stop alle ricerche : Smontato il campo base dei vigili fuoco, dopo 11 giorni i professionisti abbandonano la zona. Resta solo un presido fisso per raccogliere eventuali segnalazioni degli escursionisti

Nuova stretta di Google sulle criptovalure - Stop alle app che fanno 'mining' : Non è la prima volta che Google avvia una stretta sul mondo delle valute digitali. Lo scorso maggio, il colosso Internet aveva bandito dalla sua piattaforma pubblicitaria le inserzioni ingannevoli ...

Valle d’Aosta - no all’arrivo di 25 siriani : “Strutture non idonee”. Stop di Salvini su richiesta della Governatrice leghista : La Valle d’Aosta respinge 25 siriani. Inizialmente i servizi della prefettura aostana giovedì sera avevano però allertato le cooperative per preparare l’accoglienza e il gruppo composto perlopiù da famiglie sarebbe dovuto partire in pullman da Reggio Calabria per giungere ad Aosta una ventina di ore dopo. Poi il dietrofront, dopo una telefonata tra la Governatrice leghista Nicoletta Spelgatti e il ministro dell’Interno Matteo ...

#NoOil " Stop alle trivelle - il Sindaco Coppola prende parte al flash mob organizzato da Legambiente : ... so per certo che le prospezioni di ricerca eseguite con la tecnica dell'airgun provocano danni irreparabili al delicato ecosistema marino, con conseguenti danni all'economia e al turismo. Non ...

Olanda - Viagra killer di bimbi : lo Stop alle sperimentazioni durante la gestazione : Psicosi Viagra in Olanda dopo lo stop alle sperimentazioni su decine di donne incinte. Undici bimbi, venuti alla luce al termine dei test, sono morti prematuramente. La notizia è stata diffusa da numerosi media olandesi e ripresa da autorevoli tabloid, come il Guardian. In base alle ultime informazioni, il Viagra era stato somministrato in 10 nosocomi, di Amsterdam e di altri centri olandesi. Sarebbero 93 le donne incinte a cui sarebbe stata ...

Stop alle polemiche tra Laura Pausini e Beyoncé - arriva la smentita dello staff : “Tutto inventato” : Dopo giorni di chiacchiericcio sfrenato, lo staff ha deciso di mettere un freno alle polemiche tra Laura Pausini e Beyoncé, che sarebbero scaturite a seguito di una battuta fatta dall'artista di Solarolo durante una delle anteprime al Circo Massimo con le quali ha aperto il tour di supporto a Fatti sentire. Pochissimo è bastato per scatenare la fan base di Beyoncé, che non avrebbe gradito la battuta di Laura Pausini sul palco. "Beyoncé mi fa ...

Nintendo dice Stop alle ROMS : Siti Warez denunciati e chiusi : Sono anni che le ROMS Nintendo circolano sulla rete, scaricabili da chiunque e lanciabili con appoSiti emulatori. Per anni Nintendo ha sempre cercato di contrastare la pirateria tramite Ban e appoSiti sistemi, ma inutilmente. Nintendo dice NO alla pirateria Quest’oggi ci giunge notizia che casa Kyoto ha deciso di dichiarare guerra ai principali Siti di distribuzione di giochi illegali per le molteplici piattaforme Nintendo, quali NES, ...