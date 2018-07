' Stan & Ollie' rivivono al cinema in un biopic con Steve Coogan e John C Reilly

New York : amplia l'ascesa Stanley Black & Decker : Seduta decisamente positiva per Stanley Black & Decker , che tratta in rialzo del 3,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stanley Black & Decker evidenzia un andamento più ...

Crescita - Standard & Poor’s taglia le stime per il 2018 : “Politica interna principale rischio” : Standard & Poor’s rifà i conti sull’Italia. L’agenzia di rating ha tagliato le stima sulla Crescita del Pil della Penisola: per il 2018 è ora atteso un +1,3% contro il precedente 1,5%. Stabili all’1,2% le previsioni per il 2019. Secondo S&P “l’incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una Crescita più lenta degli investimenti”. Secondo l’agenzia “la politica ...

Amazon & C. - Stangata Usa E l'Europa resta indietro : Anche gli Usa si adeguano alla 'web tax' in formato europeo. O almeno ai principi a cui Bruxelles vorrebbe legare le star dell'universo digitale che vendono beni e servizi in tutta l'Eurozona, ma poi ...

Viaggi & Turismo - ConStance Ephelia : tutti i colori della natura delle Seychelles : Blu, verde, rosa e bianco sono i colori dell’estate al Constance Ephelia, resort 5 stelle situato in una posizione invidiabile su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé alle Seychelles, con vista sul parco nazionale marino di Port Launay. Blu come l’Oceano e le sue innumerevoli sfumature, dove immergersi per ristorare corpo e anima. L’acqua è uno degli elementi dominanti di questo luogo unico, dove nuotare o praticare uno dei tanti ...

Maurizio CoStanzo dice la sua sull’addio di Giorgio Manetti a U&D : Giorgio Manetti lascia davvero U&D? Parla Maurizio Costanzo E’ credibile l’addio di Giorgio Manetti a Uomini e Donne? Molti non ci metterebbero la mano sul fuoco perché potrebbe essere tutta una mossa per attirare l’attenzione su di sé dopo una stagione televisiva in cui non ha brillato come la sua controparte Gemma Galgani. Quest’ultima ha scatenato il gossip prima con l’amore vissuto con Marco Firpo (il ...

Il G7 e Standard & Poor's guardano con serenità al nuovo governo : La nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano" del Paese. Lo afferma Standard & Poor's in una nota, spiegando che la prossima settimana il governo dovrebbe ottenere la fiducia dal parlamento senza problemi. Tuttavia l'agenzia di rating sottolinea che "al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo". Proprio "il piano continuerà ad essere l'elemento ...

