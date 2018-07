Squash | l’Egitto trionfa su tutti i fronti ai Mondiali junior 2018

oasport

(Di martedì 31 luglio 2018) La città indiana di Chennai ha ospitato dal 18 al 29 luglio i Campionatidi, competizione che ha visto la partecipazione di 171 giocatori provenienti da ventotto Paesi, anche se tra questi mancava l’Italia. A dominare i dibattiti, come nelle ultime edizioni della rassegna iridata giovanile, è stata la nazionale egiziana, che ha conquistato tutte le tre medaglie d’oro in palio. Nel torneo individuale maschile, il grande favorito era Marwan Tarek, già vincitore del titolo lo scorso anno nella neozelandese Tauranga: il nordafricano ha effettivamente raggiunto la finale, prima di imbattersi nel connazionale Mostafa Asal, che si è imposto in appena tre set, con i parziali di 11-7, 13-11, 11-4. Il podio, tutto egiziano, è stato completato dalle due medaglie di bronzo dei semifinalisti Omar El Torkey e Mostafa El Serty. Stesso scenario dello scorso anno, ...