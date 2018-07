Splinter Cell | Double Agent e Blacklist arrivano su Xbox One tramite il servizio di

Dopo Splinter Cell e Bloodborne 2 spunta anche Sunset Overdrive 2 su Amazon : Dopo Splinter Cell e Bloodborne 2 sulle pagine di Amazon Italia è spuntato un altro gioco non ancora annunciato, stiamo parlando di Sunset Overdrive 2.In realtà del possibile sequel se ne era già parlato in precedenza, fino ad arrivare alle notizie più recenti che, invece, non volevano un nuovo gioco della serie in lavorazione presso Insomniac Games. Sulla pagina dedicata di Amazon, possiamo leggere "31 dicembre 2019" come data di uscita e il ...

Un nuovo Splinter Cell confermato da Amazon? : Plinter Cell fa capolino su Amazon con un nuovo capitolo che compare sul listino del celebre rivenditore online. Come possiamo vedere la pagina Amazon del gioco ha tutta l'aria di essere un placeholder piazzato con discreto anticipo, che un annuncio stia per arrivare? Non si hanno notizie ufficiali in merito al momento, le uniche cose che sappiamo si evincono da Amazon ma si tratta di dati che cambieranno con tutta probabilità. La pagina del ...