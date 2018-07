Spazio | al via l’attività scientifica di Tess | il “cacciatore” di esopianeti della NASA

Anche uno Spazio per madri e padri studenti al Campus universitario del Pionta. Al via le immatricolazioni : ...di laurea triennale per le professioni sanitarie di Fisioterapista Infermiere Tecnico di laboratorio biomedico Corsi di laurea triennale in teledidattica Economia ...

Ragusa - Spazio area a verde di via Galvani : gestione con privato : spazio a verde pubblico di via Galvani. Approvato accordo di collaborazione con privato per la gestione della manutenzione

Spazio - lanciatori : Blue Origin vede doppio e massimizza i ricavi riducendo i costi per viaggi condivisi : Jeff Bezos punta al raddoppio per la corsa dei privati allo Spazio. Col New Glenn, il “più potente razzo per portare in orbita le persone e i satelliti commerciali“, il numero uno di Amazon e proprietario dell’azienda spaziale Blue Origin coltiva il progetto di moltiplicare per due i ricavi, piazzando due clienti in un solo lancio. Il primo lancio – riporta Global Science – è previsto per la fine del 2020. Per ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - non c’è Spazio per tutti! Via alle cessioni : esuberi importanti e sacrifici di lusso : Cristiano Ronaldo alla Juventus apre il valzer delle cessioni: previsti sacrifici d’eccezione fra esuberi di lusso e necessità economiche Nel pomeriggio di oggi la Juventus ha messo nero su bianco quello che può essere tranquillamente etichettato come ‘il colpo del secolo: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore bianconero. Un acquisto impensabile, che fino a qualche giorno fa sembrava puro fantamercato, ma che nelle ultime ore ...

Roma - Pellegrini : 'Non andrò via - riuscirò a trovare Spazio. Dispiace per Nainggolan' : E a proposito di acquisti, Pellegrini commenta la possibilità che Cristiano Ronaldo sbarchi alla Juventus: 'È il giocatore più forte del mondo, è sempre costante sta bene, è sempre al 100% nella ...

Diamanti nello Spazio : al via il progetto ReMida per la realizzazione di amplificatori : Con l’obiettivo di ridurre il peso, e conseguentemente il costo di lancio, di satelliti e carichi utili, cresce nell’ambito delle tecnologie spaziali l’esigenza di ridurre le dimensioni dei loro componenti. La realizzazione di amplificatori sempre più piccoli e leggeri basati sulla tecnologia a stato solido in grado di sostenere alte densità di potenza ed elevate frequenze di esercizio, strumenti sempre più rilevanti nell’ambito delle ...

Spazio - IPERDRONE : avviato il nuovo programma italiano per la realizzazione di un micro sistema di rientro da orbita bassa : Si chiama IPERDRONE il nuovo programma finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la progettazione e la realizzazione di un piccolo sistema di rientro spaziale in grado di effettuare operazioni in orbita con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), rientrare attraverso l’atmosfera, raggiungere la superficie terrestre e riportare integri payload imbarcati conservando la funzionalità dei principali sottosistemi. Assegnatario del ...

Cina - così la nuova Via della Seta passa anche dallo Spazio : ... ingenti iniezioni di capitale che tuttavia possono creare lunghi debiti da ripagare per le nazioni , specialmente in Africa, , espansione dell'influenza politica di Pechino e affermazione delle sue ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Ultime notizie - Castelli smentisce Di Maio - "via nel 2019 - nel 2018 non c'è Spazio" : REDDITO di CITTADINANZA, lo studio dell'economista Carlo Cottarelli: “In Europa il più generoso”, i rischi del progetto M5s. 780 euro sembrano troppi e la gente potrebbe non lavorare più(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 13:18:00 GMT)

Via alla Festa de L'Unità di Casalguidi - tutte le sera musica allo Spazio Kaos : Via alla trentaduesima Festa de L'Unità di Casalguidi. tutte le sere a partire dalle ore 19,30 saranno aperti: Ristorante, Bar, Dolci, Pizzeria, Ballo Liscio, Spettacoli, Giochi, La Ruota, musica dal vivo, Dibattiti, Mostra fotografica, tutte le domeniche tombola. Venerdì 22 Giugno ore 19.30 - Ristorante: Pennette con scampi e zucchine, Tagliata di tonno ...

Spazio - missione Euclid : pronto al via l'occhio infrarosso NISP : Roma, 18 giu. , askanews, È stato consegnato allo stabilimento di Thales Alenia Space a Torino il modello avionico , AVM, dello strumento NISP , Near Infrared SpectroPhotometer, l''occhio' nell'...

Spazio : la voce di Stephen Hawking in viaggio verso un buco nero : L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto che, come annunciato il precedenza, la voce dell’astrofisico Stephen Hawking (scomparso lo scorso 14 marzo) è diretta verso un buco nero: inviato nello Spazio il brano di un discorso in cui chiedeva all’umanità di salvare la Terra. L’estratto registrato della voce sintetizzata di Hawking è stato inviato con una parabola di 35 metri situata fuori Madrid, mentre il celebre astronauta ...

Spazio : scoperta la sorgente delle microonde anomale nella Via Lattea : Individuata la sorgente delle microonde anomale. La cosiddetta Anomalous Microwave Emission (Ame) sarebbe prodotta da cristalli di diamanti di dimensioni nanometriche e non dagli idrocarburi aromatici policiclici, come ritenuto finora dalla comunità scientifica. La scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, è stata effettuata da un gruppo di astronomi dell’Università di Cardiff, grazie agli strumenti installati sul Greeen Bank Telescope e ...

Spazio : scoperti oggetti che sembrano nubi di gas ma si comportano come stelle - vicino al buco nero della Via Lattea : Si trovano nel cuore della Via Lattea, nei pressi del buco nero supermassiccio che ivi risiede, e le loro caratteristiche – che richiamano sia le nubi di gas, sia le stelle – hanno destato molti interrogativi nella comunità scientifica. Si tratta degli ‘oggetti-G’(G-objects), recentemente tornati alla ribalta per uno studio presentato lo scorso 6 giugno a Denver, durante il 232° convegno dell’American Astronomical Society. La ricerca ...