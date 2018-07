Spara con un fucile ai piccioni lungo il fiume Chiascio enunciato per procurato allarme

Legittima difesa - Bonafede vs stampa : “Mi fa schifo. Indecente l’accusa secondo cui vogliamo far Sparare di più” : “Quello che passa tra le righe dei giornali in questi giorni è l’idea che qualcuno vorrebbe far sparare di più in Italia. E’ un’accusa Indecente, che io rigetto al mittente”. Così, a In Onda (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, attacca la stampa in merito alla legge sulla Legittima difesa. E continua: “Il nostro governo si sta impegnando a far sentire finalmente ai cittadini la presenza dello Stato, anche sul fronte della ...

BoonkGang ferito da 2 colpi di pistola - secondo i fan si sarebbe Sparato da solo : Nel tardo pomeriggio di ieri Boonk Gang ha postato sui social un'immagine che lo ritrae in un letto d'ospedale, apparentemente dolorante e con delle evidenti medicazioni nei pressi della zona inguinale. L'artista ha dichiarato di essere stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco, senza però fornire particolari dettagli sull'accaduto, circostanza che ha insospettito sia supporter che opinionisti, giornalisti e youtuber, alimentando oltreoceano ...

Vicenza - Spara dal terrazzo e colpisce un operaio straniero | Caserta - migrante : "Ferito con pistola aria compressa" : Nell'appartamento dell'uomo, i carabinieri hanno scoperto diverse munizioni e una carabina, dalla quale sarebbe partito il colpo

Si Spara con il fucile sub a Sperlonga : l'arpione penetra per 17 cm - ma il ragazzino non perderà la vista : Un arpione conficcato in testa per 17 centimetri, all'altezza di un occhio. Per il ragazzino inglese di 14 anni ferito la settimana scorsa a Sperlonga, dov'era in vacanza, sembrava non ci fosse nulla ...

Mattarella : “L’italia non può essere far west dove uno Spara a una bimba dal balcone” : “Mi ha colpito un fatto di cronaca. L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. L'articolo Mattarella: “L’italia non può essere far west dove ...

22enne di Melissano - Sparato in testa con un colpo pistola : due fermi per omicidio - : Due fermi per la morte di Francesco Fasano , 22enne di Melissano, ucciso ieri mattina con un colpo di pistola alla tempia. Il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi, assieme al pubblico ministero di ...