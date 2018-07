Spagna | l' economia mostra segnali di vigore

Perché in Spagna tutti amano l'Ue e in Italia no? Politica ed economia : Per spiegare Perché neppure i disobbedienti di Podemos si sono rivoltati contro l'Europa non basta l' economia , serve anche la Politica : "Storicamente, per la Spagna che usciva dal franchismo l'Europa ...

Perché in Spagna tutti amano l’Ue e in Italia no? Politica ed economia : Roma. Tra le tante somiglianze che accomunano l’ascesa dei nuovi governi Italiano e spagnolo – a partire da quel nome: gobierno del cambio – c’è tuttavia un elemento che non quadra: l’Europa. In Italia, il governo gialloverde flirta con l’uscita dall’euro e si nutre di sentimento anti europeo, come