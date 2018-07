Sony | gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono 33 9 milioni

Due Samsung e diversi Sony ricevono le patch di luglio. Non benissimo Honor 10 che riceve quelle di giugno : A circa due settimane da Google, sono diversi i produttori ad aver adattato sulle proprie personalizzazioni di Android le ultime patch di sicurezza L'articolo Due Samsung e diversi Sony ricevono le patch di luglio. Non benissimo Honor 10 che riceve quelle di giugno proviene da TuttoAndroid.

AMAZON PRIME DAY 2018/ Sconti e offerte sui prodotti : le promozioni sugli smartphone Sony : AMAZON PRIME Day, al via oggi 16 luglio: prodotti in offerta esclusiva per 36 ore per i clienti iscritti allo speciale programma. E chi non lo è fa ancora in tempo a registrarsi...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:55:00 GMT)

I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio : Il team di Sony nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Ecco le novità introdotte L'articolo I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

SonyA CALEFFI - INFERMIERA-KILLER PRESTO LIBERA/ La figlia di una vittima : "Mi sfidava mentre iniettava l'aria" : Uccise 5 pazienti: INFERMIERA-KILLER SONYA CALEFFI potrebbe tornare LIBERA a settembre grazie all'indulto e agli sconti per buona condotta. Dolore per le famiglie delle vittime.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Secondo il co-fondatore di Firesprite gli studi first party di Sony sono "padroni del loro destino" : Stuart Tilley ha lavorato con Sony per molto tempo - in precedenza è stato il game director di Wipeout 2048 e un produttore senior di Killzone, e anche dopo che il suo ex studio è stato chiuso, con il nuovo team di Firesprite ha scelto di continuare a creare giochi per PlayStation- al momento, stanno lavorando su PlayStation VR.Ma perché restare con Sony? Sicuramente, avendo avuto la possibilità di lavorare su più piattaforme e raggiungere un ...

Amy Hennig : "gli AAA single-player? Dio benedica Sony perché continua a supportarli" : La questione sostenibilità dell'attuale modello degli AAA single-player continua a tener banco e dopo le recenti dichiarazioni di Shuhei Yoshida, storico dirigente Sony, arrivano anche alcune dichiarazioni molto interessanti di Amy Henning, director dei primi tre Uncharted e sviluppatrice che recentemente ha abbandonato EA e il progetto di Star Wars che aveva iniziato a sviluppare in collaborazione con la compianta Visceral Games.Come riportato ...

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo update per tre dei suoi smartphone: stiamo parlando dei Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Qual è il miglior gioco di tutti i tempi? Secondo Sony è The Last of Us : "Qual è il miglior gioco di tutti i tempi?" è una domanda che esiste dalla nascita di questo settore e che tutti noi ci poniamo, tuttavia non esiste una risposta "universale" a un quesito del genere. Per Sony, però, la risposta a questa domanda è piuttosto semplice. Come riporta Gamingbolt, la compagnia ha recentemente pubblicato un tweet abbastanza spiritoso, dove si parla di Quale sia il miglior gioco di tutti i tempi.Hanno iniziato in modo ...

Sony Xperia XZ2 Premium : preordine il 9 luglio - disponibilità dal 30 ma che prezzo! : Dopo oltre due mesi dalla presentazione ufficiale di Sony Xperia XZ2 Premium, finalmente abbiamo una data di commercializzazione: il 30 luglio, infatti, il device arriverà […] L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium: preordine il 9 luglio, disponibilità dal 30 ma che prezzo! proviene da TuttoAndroid.

Mat Piscatella : all'E3 2018 Sony ha "orientato il focus verso gli obiettivi a breve termine" : Come molto probabilmente saprete, allo scorso E3 2018 Microsoft, senza mezzi termini, ha chiarito di essere al lavoro sulla prossima generazione di hardware, sottolineando come la compagnia stia pensando al presente e al futuro. Gran parte dei suoi sforzi produrranno risultati positivi dal 2019 in avanti, il che non è tanto diverso da quanto accadrà per Sony. La conferenza E3 di Sony si è concentrata su un numero di esclusive che probabilmente ...

Classifica dei produttori che aggiornano primi i loro smartphone : Sony - Nokia e OnePlus e gli altri : Ecco la Classifica dei produttori che aggiornano per primi i loro smartphone: Sony al primo posto, poi Nokia ed infine OnePlus sul podio mentre e gli altri con Samsung solo 10.a produttori che aggiornano i loro smartphone per primi Android delle mie brame chi è il produttore che ti aggiorna più veloce del reame? Beh […]

Classifica dei produttori che aggiornano primi i loro smartphone : Sony - Nokia e OnePlus e gli altri : Ecco la Classifica dei produttori che aggiornano per primi i loro smartphone: Sony al primo posto, poi Nokia ed infine OnePlus sul podio mentre e gli altri con Samsung solo 10.a produttori che aggiornano i loro smartphone per primi Android delle mie brame chi è il produttore che ti aggiorna più veloce del reame? Beh […]

Sony conquista lo scettro di OEM più veloce negli aggiornamenti : Nonostante tutte le critiche che si possono muovere ai terminali Sony Xperia, tra cornicioni, spessori importanti, peso esagerato e fotocamere con effetto acquerello, se c’è una cosa […] L'articolo Sony conquista lo scettro di OEM più veloce negli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Sony Santa Monica ci parlano del comparto artistico e del design di God of War : Sin dalla sua uscita un paio di mesi fa, God of War è stato un gioco straordinario con il suo fantastico gameplay e le sue immagini accompagnate da magnifici suoni. La scorsa notte, Santa Monica Studio e Gnomon School of Visual Effects, ci hanno offerto un tuffo nella creazione di God of War.Come riporta Dualshockers, l'evento è andato sicuramente in profondità andando dietro le quinte nella creazione degli incredibili ambienti e del character ...