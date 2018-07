Sono qui per dirvi no

Tour de France 2018 - Alexander Kristoff vince sui Campi Elisi : “Sono felice - trionfare qui è fantastico” : Alexander Kristoff ha vinto la volata finale sui Campi Elisi di Parigi dove oggi si è concluso il Tour de France 2018. Il Campione d’Europa si è imposto allo sprint e ha così conquistato il successo nell’ultima tappa della Grande Boucle, una delle più ambite per i velocisti. Il norvegese si è reso protagonista di un numero di prepotenza e ha così potuto esultare al termine di tre settimane davvero complicate. Queste le parole che ...

Georgette Polizzi parla della sclerosi multipla/ "L'ho scoperto così - ma il mio cuore batte - quindi ci Sono" : Ospite in radio, Gerogette Polizzi ha parlato della sua malattia, la sclerosi multipla, dai primi sintomi alle cure: "Il mio è stato un esordio importante, i medici l'hanno definita..."(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Il consigliere Rai eletto dai dipendenti al Governo : "Qui non ci Sono né lottizzati né parassiti" : "In qualità di consigliere di Amministrazione RAI eletto dall'assemblea dei dipendenti, rispondo al Governo che minaccia rastrellamenti per scovare chissà quale razza di delinquenti tra i dipendenti Rai", dice Riccardo Laganà, il nuovo consigliere di Amministrazione Rai, scelto dai lavoratori della Rai con 1916 voti. "Noi non siamo né lottizzati né parassiti. La quasi totalità sono invece gli anticorpi ...

Avanti un altro - dal quiz con Bonolis alla denuncia per furto : così le gemelle Giudicessa Sono state ‘beccate’ : Ladre per finta nel film “Come un gatto in tangenziale“, denunciate per furto con destrezza pochi giorni fa. La fantasia della commedia anticipa la realtà, almeno è quello che è accaduto alle gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa. Note al pubblico dopo il ruolo di Pamela e Sue Ellen nel film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese e dopo l’ingresso nel cast fisso di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Secondo i Carabinieri ...

Donadoni : 'Milan? Ora Sono tranquillo. Elliott gruppo serio - Leonardo ha una marcia in più. Su Bologna e Nazionale...' : Il nuovo Milan di Elliott e Leonardo, il suo Bologna, l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la Nazionale. Ecco alcuni temi dell'intervista rilasciata da Roberto Donadoni alla Gazzetta dello Sport : 'Futuro? Valuto le cose con grande serenità. Non so cosa farò'. SUL Bologna - 'È una squadra che sta crescendo piano, non credo che tra i prossimi obiettivi ora ci sia l'Europa anche se mi ...

Milan - Gattuso : 'Sono tranquillo sul futuro. Con Leonardo ci siamo chiariti' : MilanO - Un errore di Kessie dal dischetto ha dato al Milan la prima sconfitta stagionale nella sfida contro il Manchester United , ma Rino Gattuso si può dire più sereno sul futuro dopo la telefonata ...

Milan - Gattuso dopo lo United : 'Mi è piaciuto quasi tutto. La chiamata di Scaroni? Sono tranquillo' : un Milan convincente quello visto all'esordio dell'International Champions Cup. Finisce 1-1 la sfida contro il Manchester United, con i Red Devils poi più bravi nei calci di rigore , ben 26 quelli ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : sette equipaggi azzurri passano il turno - due Sono già in Finale A : sono scattati oggi a Poznan, in Polonia, i Mondiali Under 23 di Canottaggio con le batterie di 10 delle 22 specialità in programma: buono il bilancio dell’Italia, in acqua con 9 equipaggi, che centra due Finali A, tre semifinali, due quarti di Finale e due ripescaggi. Domani batterie delle altre specialità e ripescaggi delle gare odierne. Nel quattro con maschile Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Nunzio Di Colandrea ...

Inquinamento - biologo : nella terra dei fuochi “il problema Sono le nanoparticelle” : Vincenzo D’Anna, presidente dell’ordine nazionale dei biologi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bio, la radio dell’ONB, e ha parlato della terra dei fuochi. “Più che una bufala, si sta rivelando diversa da come l’avevano descritta e da come l’avevamo immaginata. Avevano raccontato di una terra, seguendo le rivelazioni di alcuni pentiti della camorra e le versioni romanzate dei libri di Saviano, ci avevano ...

Roma - Di Francesco liquida Malcom : “ci Sono altri giocatori in giro - la squadra è già competitiva” : L’allenatore della Roma ha commentato il mancato arrivo di Malcom, guardando già avanti e concentrandosi sui propri giocatori Lo scippo di Malcom messo in atto dal Barcellona non è piaciuto alla Roma, soprattutto a Monchi, che ha paventato la possibilità di adire le vie legali nei confronti del Bordeaux. AFP PHOTO / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Questioni che non competono ad Eusebio Di Francesco che, direttamente dal ritiro di San ...

Quiliano : dialoghi Sonori tra mandolino e chitarra con Carlo Aonzo e Roberto Margaritella : L' appuntamento di questa sera per la rassegna Musica nei Castelli di Liguria, giunta quest'anno alla sua XXVIII edizione, propone l'esibizione del duo formato dal mandolinista savonese Carlo Aonzo e ...

MIRABELLI LICENZIATO/ Milan ultime notizie : Gattuso - se Sono qui lo devo a lui : Massimiliano MIRABELLI sarà LICENZIATO dal Milan: l'ormai ex direttore sportivo non ha trovato l'accordo sulla risoluzione consensuale con il nuovo presidente rossonero Paolo Scaroni(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:05:00 GMT)

Calciomercato Napoli - prime parole di Younes : 'Qui Sono felice - voglio tornare presto' : E' stato un vero e proprio caso di Calciomercato, ma adesso sembra essersi risolto nel migliore dei modi. Amin Younes e il Napoli, le loro strade si sono finalmente incrociate. Con la benedizione ...

Pentathlon - Europei Székesfehérvár 2018 : le azzurre Sono quinte a squadre - indietro nell’individuale : Senza acuti per l’Italia la finale femminile degli Europei di Pentathlon moderno: a Székesfehérvár, in Ungheria, le azzurre terminano al quinto posto nella graduatoria a squadre, mentre nell’individuale la migliore è Francesca Tognetti, 16ma, mentre Alice Sotero è 19ma. Alessandra Frezza chiude 24ma, mentre Irene Prampolini si classifica 31ma. Oro e titolo continentale per la francese Marie Oteiza, prima con 1366 punti, che precede ...