: Sonia Lorenzini in vacanza col nuovo fidanzato, l'amara confessione di Mauti 'Vi invidio': - notizie_star : Sonia Lorenzini in vacanza col nuovo fidanzato, l'amara confessione di Mauti 'Vi invidio': - notizie_star : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini si è fidanzata, lo sfogo di Emanuele: - bollicinevip1 : UeD, EMANUELE MAUTI LANCIA UNA FRECCIATINA A SONIA LORENZINI -

(Di martedì 31 luglio 2018) Dopo circa otto mesi d'amore, si è ufficialmente conclusa la storia d'amore traed emanuele. Quest'ultimo è stato il corteggiatore prescelto dall'ex tronista di Uomini e Donne VIDEO nel corso del trono che risale a circa un anno fa. L'ex coppia, che si era unita sin da subito in una convivenza successiva alla scelta della ragazza, si è detta 'addio'. A distanza di qualche mese dalla rottura, laha intrapreso una nuova love story: parliamo di Federico Piccinato, una sua vecchia conoscenza. Di recenteha pubblicato un tenero scatto che la ritrae insieme al, in. Dinanzi allo scatto e alle parole riportate in descrizione dall'ex tronista, non sono mancate le riflessioni di Emanuele ex compagno della ragazza il quale, molto deluso, ha fatto sapere: Mi domando se sono io a non avere il disinfettante giusto. Scopriamo ...