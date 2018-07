Sognando Far Cry 6 | quali le possibili location dello sparatutto?

optimaitalia

(Di martedì 31 luglio 2018) La primavera è stata indubbiamente foriera di tanti interessanti titoli per gli appassionati di videogiochi e, tra i tanti, Far Cry 5 ha brillato di luce propria. Il franchise curato dai ragazzi di Ubisoft è tornato a far parlare di sé dopo diversi anni di assenza dalla scena videoludica: era il 2014 quando Far Cry 4 faceva la sua comparsa sugli scaffali, seguito dopo due anni dal discusso Far Cry Primal, e ora ovviamente la domanda che attanaglia tutti i fan della saga: quale sarà la prossima tappa del viaggio targato Ubisoft?Ovviamente tante le opzioni a disposizione del publisher transalpino, che può scegliere tra tantissime destinazioni spazio temporali. Far Cry 5 ha di fatto sdoganato anche le frontiere degli Stati Uniti d'America e quindi non esistono davvero più confini alle avventure che il publisher transalpino può propinare ai propri fan.Una delle papabili destinazioni ...