Small Cap USA | i nomi su cui puntare

Giappone - sono le Small Cap le vere beneficiarie della Abenomics : L'economia del Giappone è in buona salute poiché il Paese beneficia della crescita dell'economia globale. A livello di amministrazione continua il governo stabile di Abe che ha messo in campo riforme ...

Borsa : Ubp - attesa crescita del 19-20% per utili Small e mid cap in 2018 : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Per le small e mid cap si attende nel 2018 una crescita degli utili nell’ordine del 19-20%. E’ quanto stima Charlie Anniss, Senior Portfolio Manager di Union Bancaire Privée ‘ Ubp. “Le small e mid cap hanno sovraperformato le società a grande capitalizzazione da inizio anno e ci sono molti fattori che potrebbero fare in modo che questo trend solido continui. Negli ultimi anni (ad ...

Borsa : Ubp - attesa crescita del 19-20% per utili Small e mid cap in 2018 (2) : (AdnKronos) – “La proporzione minore di questi ultimi all’interno del segmento small cap ha fatto sì che queste società non fossero colpite in maniera elevata da questo trend. Da marzo – fa notare Anniss – è iniziata una seconda fase di incertezza, tra i timori legati alle misure protezionistiche di Donald Trump e i problemi che hanno riguardato Facebook. Durante questo periodo, sono stati i titoli difensivi a ...

