Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono lasciati | la conferma ufficiale

Fabrizio Corona - nuova rottura con Silvia Provvedi dopo la pax con l'ex moglie : Un colpo di scena dietro l’altro. Del resto Fabrizio Corona [VIDEO] non ama le mezze misure e da sempre vive di emozioni forti. Nel giro di poche ore l’ex re dei ‘paparazzi’ è passato dalla pax con l'ex moglie Nina Moric alla nuova rottura con Silvia Provvedi. La nuova brusca interruzione del rapporto con la Donatella è maturata quando la coppia sembrava aver risolto tutte le incomprensioni. dopo che la ventiquattrenne si era concessa un ...

Silvia Provvedi e Corona si sono lasciati : “Tutto è precipitato” : Silvia Provvedi e Corona si sono lasciati. Parpiglia dà l’annuncio mentre è a casa di Fabrizio: “Tutto è clamorosamente precipitato”. Ritorno con Nina Moric? La risposta dell’ex re dei paparazzi Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono detti addio. A dare la notizia è stato il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, che nella giornata odierna, […] L'articolo Silvia Provvedi e Corona si sono lasciati: “Tutto è ...

“Fabrizio Corona si toccava con una donna”. Il video che fa inorridire Silvia Provvedi : Soltanto pochi giorni fa Silvia Provvedi aveva ricevuto tanti messaggi di solidarietà e vicinanza da parte dei suo follower dopo aver pubblicato in rete un toccante messaggio in cui ricordava la nonna: “Sarai per sempre dentro al nostro cuore. Sei stata per noi l’esempio dell’amore” scriveva la ragazza. Nel giro di poche ore, tanti utenti avevano deciso di commentare la notizia inviando i loro auguri alla cantante ...

Silvia Provvedi e Corona si sono lasciati : arriva la conferma : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono detti addio: la conferma di Parpiglia Qualche giorno fa Fabrizio Corona è stato sorpreso in un locale in compagnia di una bellissima ragazza. Pare che i due siano sempre stati insieme, mostrando un ottimo feeling. E’ stata questa la segnalazione, con tanto di foto, che è arrivata a Silvia Provvedi sui social direttamente da un suo fan. La ragazza ha prontamente commentato ironicamente, asserendo di ...

Fabrizio Corona e Nina Moric - pace fatta per amore del figlio Carlos. Ma c’è crisi tra lui e Silvia Provvedi per un possibile tradimento : Dopo anni di litigi e battaglie legali, Fabrizio Corona e Nina Moric hanno fatto pace. A riavvicinare i due è stato loro figlio Carlos. L’inaspettata notizia è arrivata a sorpresa dal re dei paparazzi, che ha pubblicato una foto su Instagram con il figlio, Nina e sua madre abbracciati: “La vita ci dà, la vita ci toglie – ha scritto Corona nella didascalia – la vita ti insegna ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti ...

Corona con un’altra? Silvia Provvedi riceve una segnalazione compromettente : la reazione della fidanzata di Fabrizio : C’è ‘maretta’ tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona? La fidanzata dell’ex Re dei Paparazzi pubblica una storia su Instagram di una strana segnalazione Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono in crisi? Mentre lei si trova a Formentera con la sorella e con le amiche, Fabrizio è rimasto a Milano. L’ex re dei paparazzi, che ha chiesto più volte alla fidanzata di sposarlo, però pare non si stia comportando bene ...

Gossip - Fabrizio Corona vicino a un'altra donna : Silvia Provvedi risponde su Instagram : C'è crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip, da quando su Instagram sono state caricate delle "Stories" un po' strane dalla ragazza: la cantante de Le Donatella ha pubblicato la foto che una fan le ha inviato in cui si vede il suo fidanzato molto vicino ad un'altra donna durante una serata in discoteca. "Un ottimo risveglio", ha detto ironicamente la giovane per commentare ...

Fabrizio Corona con un’altra. Silvia Provvedi : “Si rimpiazza in fretta” : Silvia Provvedi riceve una segnalazione su Fabrizio Corona Questo torrido Sabato di Luglio è stato scosso da ciò che sta succedendo in queste ultime ore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Cosa è successo alla coppia? In pratica la Provvedi ha scoperto che il suo fidanzato Fabrizio Corona ha passato tutta la serata di ieri in compagnia di una bella ragazza in un noto locale. Come ha fatto a scoprirlo? Un suo fan le ha mandato privatamente sui ...