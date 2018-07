Sicilia | Presidente Ars | voto segreto è il padre dell’imbroglio

Antonello Montante è in carcere da due mesi con l’accusa di corruzione. Ma resta presidente di Unioncamere Sicilia : Il 14 maggio scorso è stato arrestato per corruzione. Dieci giorni dopo, dai domiciliari, è finito in cella perché, come aveva scritto il gip di Caltanissetta, “si barricava in casa per quasi due ore, non aprendo ai poliziotti e distruggendo documenti e circa ventiquattro pen drive”. L’imprenditore Antonello Montante, ex numero uno di Confindustria Sicilia e considerato un paladino dell’antimafia, è decaduto ufficialmente da ...

Mafia - Cassazione ordina nuovo processo per ex presidente della Sicilia Lombardo : La Seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo del 2017 dalla Corte d’appello di Catania che aveva assolto, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e lo aveva condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Ora si terrà un nuovo ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Musumeci presidente grazie a voti inquinati a cui si è venduto : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Musumeci ha detto che il pantano di questa Regione dipende dalla famelica partitocrazia non è stata ancora sconfitta. Ebbene quella famelica partitocrazia, che ha divorato e danneggiato per decenni la nostra Regione, lei presidente se l'è portata nella sua coalizione,

Migranti - presidente Malta parla ad Assemblea Sicilia : M5s abbandona : I deputati regionali del M5s si sono alzati dai loro banchi e hanno abbandonato l'aula parlamentare quando il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ha preso la parola in ...

Sicilia - all’Ars parla il presidente maltese : deputati M5s lasciano l’aula per protesta : Il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, parla davanti ai deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, dopo essere stata invitata dal presidente Gianfranco Miccichè. E i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle lasciano l’aula. Il motivo? “Una decisione presa per protestare contro atteggiamento Malta sui migranti”, dicono gli eletti M5s, in un comunicato diffuso per dare notizia della loro ...

Sicilia : Sardo rieletto presidente Uniat : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Giovanni Sardo è stato rieletto presidente dell’Uniat Sicilia. Tesoriere, Antonio Genova. "Il prossimo passo sarà quello di rafforzare la presenza dell’associazione degli inquilini nel territorio - afferma il presidente - Secondo le nuove norme sugli affitti a canone co

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Lega al governo? Solita scena di presidente che chiede elemosina : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Troverei poco edificante la scelta di Musumeci di far entrare la Lega nel governo regionale, dato che fino a qualche mese fa gli ha chiuso la porta in faccia. Ma probabilmente oggi si sente schiacciato da due forze che sono al governo nazionale e di cui, in Sicilia, un

Sicilia : Musumeci ricostituisce l'Aran - nominati presidente e direttivo : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Il governo Musumeci ha ricostituito il comitato direttivo dell'Aran Sicilia, procedendo alla nomina del presidente e dei due componenti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione. A presiedere l'organismo sarà Francesco Verbaro, già docente della Scuola

Gianluca Manenti eletto vicepresidente Confcommercio Sicilia : Tra le priorità delle nuova presidenza c'è quella di incontrare il Governo regionale sul tema degli aiuti alle imprese

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione (2) : (AdnKronos) - Il presidente dell'Odg Sicilia Giulio Francese e il segretario regionale dell'Assostampa Roberto Ginex lanciano un appello al presidente Nello Musumeci "affinché possa al più presto convocare attorno a un tavolo Ordine e sindacato per riannodare il filo interrotto dell'ufficio stampa a

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - L’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta è stato condannato per diffamazione dal Tribunale civile di Palermo. A citarlo in giudizio erano stati i giornalisti Piero Nicastro e Gioacchino Felice, che facevano parte dell’ufficio stampa della Regione smante