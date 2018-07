Si può governare con laconicità | ma non senza inflessibilità

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...

Se non si costruisce un'alternativa - Matteo Salvini può davvero governare per trent'anni : Il vento del tempo soffia e spiega perché un leader in fondo modesto possa sperare di restare al potere per tre decenni. Non basta schierarsi contro, servono ragioni, valori, interessi. Per costruire qualcosa che vada oltre l’opposizione La sinistra ha perso le sue radici e le sue ali: per questo in Italia non esiste più" Soldi della Lega, ecco i documenti che incastrano Matteo Salvini " I rapporti della Lega con uomini vicini alla ...