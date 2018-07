“Si può già fare” WhatsApp | la novità che ha spiazzato tutti in queste ore

“Si può fare il bagno subito dopo aver mangiato”. Parola di pediatra : Si può fare il bagno subito dopo aver mangiato? Se lo chiedete ad una mamma italiana vi risponderà che non è possibile e che è necessario attendere che sia terminata la digestione. Ma è davvero così? Secondo il pediatra Roberto Albani assolutamente no. Per l’esperto infatti si tratta di una pratica che viene portata avanti, da generazioni, esclusivamente nel nostro Paese, mentre in qualsiasi altra parte del mondo i bambini si fanno il ...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per il Nord : “Si formeranno grandi supercelle - non si può escludere un grandissimo evento” : E’ Allerta Meteo per il forte maltempo in arrivo nelle prossime ore al Nord. Anche l’autorevole ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia un avviso importante, di livello “2” per il Nord/Ovest dov’è alto il rischio di fenomeni estremi. Gli esperti ESTOFEX spiegano che saranno proprio i contrasti termici tra il caldo persistente nell’Europa sud/occidentale, e l’aria più fresca e perturbata in ...

Il Napoli sogna Cavani - tifosi entusiasti. De Laurentiis : “Si riduca l’ingaggio e può tornare” : “So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di parlare col PSG, che non so neppure se può essere disponibile a privarsi del calciatore“. Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi del Napoli, nel teatro di Folgardida, assieme ad Ancelotti e a Insigne, poi risponde anche a una ...

Chiara Bondi sfilerà a Miss Italia con una protesi alla gamba : “Si può vivere la disabilità nella normalità” : Chiara Bondi, 18 anni il 1° settembre, studentessa dell’ultimo anno del liceo classico a Tarquinia, sfilerà a Miss Italia con una protesi alla gamba sinistra dopo essere stata vittima il 6 luglio 2013 di un incidente stradale mentre era in motorino. Ha subito tre interventi al Policlinico Gemelli di Roma per l’amputazione transtibiale della gamba, cioè fino a sotto il ginocchio: le è stata applicata una protesi modulabile. “Si ...

Matilda e Tobia De Angelis/ “Siamo grandi amici oltre che fratelli” (Tutto può succedere) : Matilda e Tobia De Angelis sono fratelli sia nella vita che sul set di "Tutto può succedere" dove interpretano Ambra e Denis. Ora, dopo aver condiviso tre stagioni, pensano al futuro(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:25:00 GMT)