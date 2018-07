SFOOTING Appunti puntuti di un ex venditore di Punto | con disappunto

ilsussidiario

(Di martedì 31 luglio 2018) Dato che diormai non se ne vendono molte, per chi doveva piazzarle sul mercato ildella questione è capire cosa fare ora. Materia per I COMICASTRI(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:11:00 GMT)GIOCHI DI POTERE/ Da uno scandalo vero il film scomodo, ma poco credibile, di R. BernocchiI SOLITI IGNOTI/ Una parodia diventata capolavoro del cinema italiano, di M. Bordoni