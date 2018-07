Serie B | può cambiare tutto | giornata chiave per l’Avellino

LINUS / "La vita è una Serie di opportunità a porte scorrevoli : non puoi prevederle". : LINUS, intervistato da Libero Quotidiano, racconta il suo esordio alla radio, le sue origini e menziona il suo recente coinvolgimento nelle polemiche contro Matteo Salvini.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Serie A Roma - Strootman : «Ronaldo non può fare la differenza tutta la stagione» : Roma - Kevin Strootman , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Roma TV prima della seduta mattutina di allenamento: "A Trigoria abbiamo tutto, siamo contenti di stare qui, ci sentiamo ...

Shock Serie A - due retrocessioni e due ripescaggi : ecco come può cambiare il prossimo campionato - ribaltoni clamorosi [NOMI e DETTAGLI] : Scandalo per il calcio italiano, è una nuova estate bollente quella per i campionato di Serie A e Serie B, sono in arrivo penalizzazioni (o retrocessioni) e ripescaggi, i campionati sono pronti a subire clamorosi ribaltoni. ecco la situazioni per il campionato di Serie A, due club a rischio penalizzazione o retrocessione, Chievo e Parma. Il 17 luglio il Tribunale federale nazionale della Federcalcio dovrà occuparsi del caso plusvalenze di ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi fin dove può arrivare? La caduta delle teste di Serie le sorride anche se… : Nella terza giornata di incontri a Wimbledon, la pioggia ha fatto visita sui campi di Church Road. Il darsi agonistico sull’erba più famosa del mondo del tennis è stato interrotto ma Camila Giorgi ha anticipato l’intervento di Giove Pluvio, concludendo la pratica “Madison Brengle” con relativa facilità: 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Qualificazione al terzo turno in tasca ed attesa per chi, tra la ceca Katerina ...

Addio alla pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio? La proposta di Luigi Di Maio che può ‘rovinare’ la Serie A : Il calcio si prepara ad una nuova rivoluzione? Luigi Di Maio contro la sponsorizzazione del gioco d’azzardo nel mondo del pallone Una rivoluzione nel mondo del calcio potrebbe essere vicina. Il nuovo governo, nella persona del ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, si sta muovendo affinché gli sponsor delle aziende di scommesse vengano vietati a squadre e tv. Proprio come ...

Rivoluzione Serie A - può servire doppio abbonamento tv. Highlights dopo 22 di domenica. Protesta Rai : "Cosa altro deve accadere - conclude - prima che si capiscache la questione dei diritti tv non è un fatto privato di aziende private, ma ha a che fare anche con il diritto di cronaca? È ...

"Tredici" : una Serie può aiutare a riflettere sul bullismo : Sto guardando "Tredici", una produzione Netflix, tratta dal romanzo del 2007 di Jay Asher: "Thirteen Reasons Why". È uno squarcio doloroso nel mondo dei ragazzi statunitensi, sulla spregiudicata e devastante pratica del bullismo che supera i confini degli stati, ormai moda diffusa, dovunque crudele violenza. Vittime tante, stupri, fino all'induzione al suicidio. Hannah Baker si toglie la vita, insopportabile la solitudine nella quale ...

La Serie A può far spese in Germania : da Werner a Vidal - ecco chi può arrivare : ... 'Non vado in Russia per mettermi in mostra di fronte a Real, Barcellona e Liverpool, ci vado per diventare campione del mondo. Poi voglio fare ancora bene col Lipsia'. Il Milan però è interessato ...