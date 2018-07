Serie B | l' Avellino attende il responso sul ricorso Cento tifosi davanti al Coni

Serie B - per l'Avellino la partita decisiva : attesa per il verdetto del Coni sull'iscrizione al campionato : Certamente la difesa delle altre parti è stata dura, con la Figc, la Procura generale dello Sport e la Ternana come terza parte interessata: a un certo punto ci siamo sentiti soli contro il mondo. ...

Serie B - può cambiare tutto : giornata chiave per l’Avellino : “Sappiamo che è un’impresa difficile ma abbiamo fondate speranze che il ricorso possa essere accolto, la partita è aperta. Certamente la difesa delle altre parti è stata dura, con la Figc, la Procura generale dello Sport e la Ternana come terza parte interessata: a un certo punto ci siamo sentiti soli contro il mondo. Sotto certi profili è stato triste”. Sono le parole dell’avvocato dell’Avellino, Eduardo ...

Caos Serie B : il Crotone chiede lo "stop" - l'Avellino la riammissione : Quella in arrivo è una settimana molto importante per il calcio italiano. Una settimana di novita' per quello che riguarda il sorteggio del calendario di Serie B inizialmente fissato per la giornata di martedì 31 luglio a Cosenza e che, a causa dei recenti avvenimenti che hanno caratterizzato il mondo del calcio italiano, potrebbe slittare almeno di una settimana posticipandosi così a lunedì 6 agosto. A tenere banco alcune richieste [VIDEO]: il ...

Serie B : rabbia Entella - speranza Avellino - ritorna l’incubo della stagione 2003/04 : ‘A volte ritornano’; la prima raccolta di racconti horror di Stephen King potrebbe includere, tra i nuovi episodi, tutto quello che sta accadendo in Serie B in queste ultime settimane, fra polemiche, sentenze e attese snervanti, per l’assurda situazione creatasi dopo le esclusioni dal campionato di Bari, Cesena e Avellino. Ma andiamo con ordine, partendo dall’altro caso delle plusvalenze fittizie, per il quale il TFN ha comminato 15 punti di ...

L'Avellino si gioca l'ultima carta per la Serie B : L' Avellino non s'arrende. E presenta ricorso al Coni contro il provvedimento della Figc che ha escluso la squadra campana dal prossimo campionato di serie B . Il club irpino, nella serata di ieri, ha ...

Non solo Avellino : anche il Bari fa ricorso al Coni per la riammissione in Serie B : Non solo Avellino: anche il Bari chiede di essere riammesso in Serie B al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L'articolo Non solo Avellino: anche il Bari fa ricorso al Coni per la riammissione in Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Incredibile Serie B - ipotesi campionato a 23 squadre : l’ultima disperata mossa dell’Avellino : 1/12 Settonce Roberto/LaPresse LaPres ...

L’Avellino prepara il ricorso : rischio Serie B a 23 squadre : L'Avellino non molla e prepara il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la riammissione in Serie B. L'articolo L’Avellino prepara il ricorso: rischio Serie B a 23 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Avellino non ammesso al campionato di Serie B : La comunicazione è arrivata con una nota firmata dal commissario della Figc Roberto Fabbricini: il Consiglio federale della Figc, acquisito il parere negativo della Covisoc, non ha ammesso l'Avellino ...

L’Avellino fa ricorso dopo l’esclusione dalla B - 6 squadre ammese in C : le ufficialità FIGC cambiano volto alle Serie inferiori : Importanti novità notificate dalla FIGC: ecco tutte le ammissioni e le esclusioni da serie B e serie C annunciate nelle ultime ore Momento davvero delicato per il futuro del calcio italiano, particolarmente per le serie inferiori. La FIGC quest’oggi ha notificato, oltre le ufficialità della mancata iscrizione al campionato di serie B di Bari e Cesena, falliti nei giorni scorsi, anche l’esclusione dell’Avellino. Il club ...

Calcio - Avellino non ammesso alla Serie B : L'Avellino non è stato ammesso al campionato di Serie B. E' questo l'esito del ricorso alla Co.vi.soc. Dopo Bari e Cesena anche gli irpini esclusi dal torneo. Decisione arrivata per il mancato...

Serie B - Avellino escluso dal campionato : "Faremo ricorso al Coni" : Walter Taccone, presidente dell'Avellino. LaPresse L'Avellino non è stato ammesso al campionato di Serie B: è stato questo l'esito del ricorso alla Covisoc, un verdetto che era nell'aria. L'organismo ...

Avellino bocciato : niente Serie B : Avellino - Un'altra mazzata su una piazza importante del calcio italiano: l' Avellino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B . Dopo Bari e Cesena anche gli irpini sono stati esclusi dal ...

Avellino come Bari e Cesena : non ammesso in Serie B : Avellino - L' Avellino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B . Dopo Bari e Cesena anche gli irpini sono stati esclusi dal torneo cadetto. Il Consiglio Federale ha negato la licenza all'...