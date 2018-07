Serie A | anticipi e posticipi | apre subito Ronaldo su Sky | Lazio-Napoli su Dazn

Il calendario degli anticipi e posticipi di Serie A : orari e date tv delle prime 3 giornate : La Lega serie A ha ufficializzato date e orari degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate di serie A. Il primo turno comincerà sabato 18 agosto alle 18.00. Le squadre torneranno in campo nei ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla terza giornata : avvio con il botto! : Serie A, anticipi e posticipi – Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, sono stati scelti anticipi e posticipi delle prime tre giornate, avvio con il botto con Chievo-Juventus, sabato sera lo spettacolo di Lazio-Napoli. 1ª giornata ANDATA Sabato 18 agosto 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – JUVENTUS Sabato 18 agosto 2018 ore 20.30 LAZIO – NAPOLI Domenica 19 agosto 2018 ore 18.00 TORINO – ROMA Lunedì 20 agosto ...

Serie A 2018 - 19 - gli anticipi e posticipi delle prime tre giornate : Serie A TIM 2018/2019 anticipi E posticipi 1ª GIORNATA ANDATASabato 18 agosto 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – JUVENTUSSabato 18 agosto 2018 ore 20.30 LAZIO – NAPOLIDomenica 19 agosto 2018 ore 18.00 TORINO – ROMALunedì 20 agosto 2018 ore 20.30 ATALANTA – FROSINONE 2ª GIORNATA ANDATASabato 25 agosto 2018 ore 18.00 JUVENTUS – LAZIOSabato 25 agosto 2018 ore 20.30 NAPOLI – MILANDomenica 26 agosto ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - pubblicato bando Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B, in ottemperanza al disposto degli artt. 36 e 38 delle Linee Guida, approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.323/17/CONS del 27 luglio 2017 e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento in data 25 luglio 2017 e in ragione dell’imminente avvio della Stagione Sportiva 2018/2019 che comprova la sussistenza di ...

