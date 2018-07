Serena Williams | retroscena shock sulla maternità | “ho rischiato che mia figlia non

Tennis - Wta San Josè : Serena Williams ed Azarenka in tabellone : Serena Williams prenderà parte al torneo di San Josè, con un montepremi di 799.000 dollari, con lei anche Vika Azarenka Quattro top-20, ma soprattutto la presenza di Serena Williams e Victoria Azarenka. E’ il biglietto da visita del “Mubadala Silicon Valley Classic”, neonato torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari che si disputa sui campi in cemento di San José, in California (in calendario ha preso ...

'Alexis Ohanian stacca il telefono quando è con Serena Williams' : ' Pensavo davvero di essere uno dei lavoratori più presenti e costanti al mondo. Pensavo che la tecnologia fosse l'industria lavorativa più difficile. Le nostre attività sono aperte 24 ore su 24, 7 ...

Alexis Ohanian racconta il viaggio in Italia con Serena Williams : Su una domanda riguardante tutte le altre coppie 'normali' al mondo messe in difficoltà dalla bellezza del suo viaggio con Serena, Ohanian ha poi aggiunto: ' È divertente perché ci sono cose che ...

Venus Williams - quando l’aiuto é ‘di famiglia’ : “il consiglio più importante me l’ha dato Serena - ecco qual é” : Venus Williams ha svelato un prezioso consiglio che la sorella Serena le ha dato in merito alla sua carriera Venus e Serena Williams sono due delle personalità più importanti della storia del tennis. Non solo due grandi giocatrici, pluricampionesse Slam, avversarie ma amiche e soprattutto sorelle. Venus non ha nascosto che il consiglio più importante per la sua carriera gliel’abbia dato proprio la sorella Serena: “penso che ...

Serena Williams contro l’agenzia antidoping : «Mi sento discriminata» : Serena Williams, di solito, sfoga la sua grinta su racchette e palline. Stavolta, invece, è stata costretta a ruggire lontano dai campi da tennis, per una questione che riguarda comunque la sua vita da atleta: i controlli antidoping. La campionessa americana, infatti, si è scagliata contro l’USADA, l’agenzia antidoping degli Stati Uniti, colpevole – a suo giudizio – di sottoporla a troppi test: «È quel momento della giornata in cui ...

Serena Williams - Piazza San Marco e la… torre di Rapunzel! La simpatica ‘gaffe’ della tennista a Venezia [VIDEO] : Serena Williams in versione turista a Venezia: la tennista insieme al marito ed alla figlia rimane folgorata di fronte alla bellezza di Piazza san Marco, ma poi commette una gaffe! Serena Williams, dopo la sconfitta in finale a Wimbledon, si è concessa una vacanza. La tennista, con marito e figlia al seguito, ha visitato Venezia rimanendo rapita dalle bellezze del luogo. La sportiva non può che rimanere sopraffatta dalla struttura ...

Serena Williams - relax in Franciacorta : Erbusco , Brescia, , 22 luglio 2018 - Dopo Chiara Ferragni, Carlo Cracco e i reali del Belgio è il turno di Serena Williams . L'Albereta, il relais della Franciacorta amato dai vip, è stato scelto ...