Serate di Grande Musica al Cortile di Sant’Ivo | Dal 2 al 9 agosto

(Di martedì 31 luglio 2018) Roma – Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2018 delle seguitissimedialdi Sant’ Ivo che vedono 4 programmi di ampia varietà e piacevole intrattenimento ai quali si può assistere nello stupendo ambiente deldi Sant’Ivo alla Sapienza (Corso Rinascimento 40). Protagonisti principali sul palco saranno come sempre gli apprezzatissimi musicisti dell’Orchestra dell’International Chamber Ensemble diretti dal Maestro Francesco Carotenuto e per un programma speciale (il “Noche de Tango” del 2/8) gli attesi strumentisti e danzatori del CuarteTango Ensemble en Buenos Aires. I biglietti per tutte le manifestazioni sono in vendita al costo di € 23 (con riduzioni per anziani, studenti e ragazzi) presso il botteghino del(Corso Rinascimento n.40), presso le consuete agenzie di prevendita e anche ...