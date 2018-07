Il Sole a un passo dal letargo : da oltre un mese Senza macchie : Il Sole è a un passo dal ‘letargo’ perché è da oltre un mese senza macchie: sta raggiungendo l’attività minima del suo ciclo di 11 anni. Questo ciclo è infatti paragonabile a un pendolo, che oscilla tra i periodi in cui il numero di macchie solari aumenta e il periodo in cui diminuisce. “Le osservazioni indicano che il Sole si sta avviando verso il minimo, perché è aumentata, in numero e in durata, la serie di giorni ...